L’Àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Salt ha posat en marxa una nova campanya informativa per conscienciar els veïns i veïnes de la necessitat de no abocar les bosses d’escombraries a les papereres del municipi. Per fer-ho, s’han instal·lat cartells a les papereres on s’han detectat comportaments incívics, informant d’aquesta prohibició. També es recorda que l’incompliment d’aquesta ordenança comporta una sanció de 750 euros.

El regidor de Serveis Urbans, Josep Valentí, va explicar que «continuem treballant en diverses línies i, una d’elles, és la de dur a terme campanyes informatives per conscienciar els veïns i veïnes de la necessitat de comportar-nos cívicament i, entre tots plegats, fer una gestió adequada dels residus».

Els cartells que s’han col·locat per recordar aquesta ordenança ja existent a Salt, estan concentrats a l’avinguda Països Catalans, i als carrers Teixidores, Doctor Sambola, Processó, Major i a la plaça de l’Estació.