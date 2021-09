Els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori (Gironès) busquen finançament per poder tirar endavant la passera que ha de connectar els dos municipis a través del riu Ter. La manca de matèries primeres arran de la pandèmia ha fet que l'obra sumi un sobrecost de 300.000 euros, i que a hores d'ara el pressupost de la passera ja s'enfili per damunt del milió d'euros. Sobretot, perquè com explica l'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, «l'acer ha arribat a encarir-se fins a un 88%». Això ha suposat un entrebanc per als dos consistoris i els obliga a buscar noves vies de finançament. L'alcalde diu que confia poder superar «aquest efecte col·lateral» a través de subvencions, amb l'objectiu que els treballs comencin «com més aviat millor».

La passera sobre el Ter que ha de connectar Bescanó amb Sant Gregori és un projecte que cueja des de fa temps. Tant veïns com usuaris de les vies verdes fa anys que reclamen poder disposar d'un pas públic (perquè la passera de la zona, i que l'aigua s'ha endut diverses vegades, és propietat d'una empresa privada). Fa sis anys, a principis del 2015, els dos ajuntaments van presentar el projecte de la nova passera i van engegar els tràmits perquè fos una realitat. L'obra, que connectarà les rutes de la vall del Ter i la vall de Llémena, es fa en conveni amb el Consorci de Vies Verdes.

Segons explica l'Ajuntament de Bescanó, aquesta primavera els dos ajuntaments ho tenien tot a punt per engegar l'obra. Però al maig, el consorci va comunicar als consistoris que l'increment de preus de les matèries primeres derivat de la pandèmia havia fet encarir el projecte. Als 725.878 euros que inicialment costava la passera, calia sumar-n'hi 164.311,78 més. Bescanó i Sant Gregori van decidir assumir el sobrecost a través d'una aportació extra de la Diputació de Girona. «Però un cop superada aquesta nova trava, i de nou amb el projecte sobre la taula, el Consorci de Vies Verdes va tornar a informar d'un nou sobrecost», explica l'Ajuntament de Bescanó. Aquest cop de 160.000 euros més, motivat per l'increment de l'acer.

Fins a un 88% més

L'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, diu que en menys d'un any el preu de l'acer s'ha apujat fins a un 88%. «Malauradament, l'augment desmesurat del cost de les matèries primeres és un dels efectes col·laterals de la pandèmia», explica Vinyoles. Això suposa que, durant aquest temps, el cost de la passera sobre el Ter hagi arribat a encarir-se fins a un 40%. Perquè dels 725.878 euros inicials, ara ja s'ha superat el milió. L'alcalde de Bescanó diu que aquesta situació obliga els dos consistoris «a buscar noves vies de finançament». Per això, el consistori ja ha preparat la documentació per presentar-se a diferents subvencions «per poder superar aquest entrebanc amb l'esperança de poder iniciar l'obra tan aviat com el finançament estigui garantit».