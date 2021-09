Un cotxe ha sortit de la via mentre circulava per la C-66 a l'entrada nord de Celrà. Segons informen els Bombers de la Generalitat i Trànsit, a les 17.03 hores han rebut un avís d'un accident amb dos vehicles implicats, un dels quals ha saltat per un talús i s'ha desviat camp a través, fent diverses voltes de campana. Per ara, es desconeix l'origen del succés.

El conductor del cotxe, un home de 66 anys, ha quedat atrapat al vehicle i el cos d'emergències l'ha hagut de rescatar pel darrere del vehicle per la impossibilitat de fer l'extracció a la part davantera. Les primeres informacions apunten que el conductor ha patit ferides al cap i a l'esquena per l'impacte del xoc. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'Hospital Trueta en estat menys greu.

Al lloc dels fets hi han anat cinc dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.