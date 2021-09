La Policia Municipal de Girona va detenir dilluns a les quatre de la tarda un menor d’edat a Girona per intentar robar amb violència un mòbil al barri de Sant Pau. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van poder interceptar el lladre mentre fugia. La policia de proximitat del barri estava realitzant un patrullatge preventiu per la zona quan va ser alertada per un grup de ciutadans dels fets. Els agents van iniciar la persecució del jove que corria i en va aturar al carrer de la Universitat de Cervera. El presumpte autor dels fets havia intentat robar el telèfon mòbil amb una estrebada a una ciutadana, la qual es va resistir i amb l’ajuda d’una altra persona va poder evitar la sostracció. El noi va ser detingut per temptativa d’un delicte de robatori amb violència.