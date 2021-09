Girona va presentar ahir al matí el cartell de les Fires de Sant Narcís d’aquest 2021, que se celebraran del 28 d’octubre al 7 de novembre. L’autor de la proposta d’enguany és el gironí Juanjo Valeros, dissenyador gràfic i professor de l’Institut Santiago Sobrequés qui, a més, va ser responsable del disseny gràfic del Diari de Girona durant la dècada dels 90. «Volia plasmar al cartell les ganes que tenim tots de festa, després d’haver estat tancats a casa», va explicar el dissenyador. I va afegir: «Jo sóc un home de colors i què millor que els colors per expressar això».

Al cartell s’hi pot veure l’skyline de Girona cobert de focs artificials de colors amb elements identificatius de la ciutat entremig. S’hi observen personatges tradicionals gironins com el mateix Sant Narcís, patró de Girona; el Tarlà; la cocollona o el cul de la lleona. A més, també hi ha les tradicionals castanyes de les parades de Fires, la mosca de Sant Narcís o el gegant Fèlix.

«En Juanjo és gironí, una persona molt vinculada a la ciutat, i això suposo que l’ha ajudat a copsar què signifiquen les Fires. El que sedueix del cartell és que més enllà del perfil de la ciutat hi ha un munt d’elements que identifiquen Girona i les Fires», va dir l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas..

Un d’aquests símbols gironins que Valeros ha volgut incloure entre les prop de trenta icones que s’amaguen a la priotècnia és l’esport del Bèlit, que es practica al barri gironí de Sant Narcís d’on l’artista és veí.

Sobre la intenció del cartell, Valeros va explicar ahir durant la presentació del grafisme que «és un homenatge als focs artificials que s’han suspès algun any». I va afegir: «Una festa sense focs, no és una festa». L’any 2017 es va decidir suspendre’ls després de les càrregues policials durant la celebració referèndum de l’1 d’octubre i el 2020, per la pandèmia de la covid-19.

Sis propostes presentades

Valeros ha guanyat el concurs de cartell de Fires de Sant Narcís d’entre sis propostes. Ahir va explicar que feia temps que tenia ganes de poguer dissenyar aquest cartell i veure’l penjat per la ciutat. L’elecció l’ha fet una comissió tècnica d’especialistes en cultura i art. El tinent d’alcalde Quim Ayats va destacar l’alt nivell de tots els dissenys que es van presentar. «El de Valeros ha obtingut la major puntuació en totes les categories; a nivell de disseny, d’imatge i d’art», va dir Ayats.

L’Ajuntament de Girona encara no ha desvetllat com serà el model definitiu en què se celebraran aquestes Fires de Sant Narcís per mantenir a ratlla la pandèmia i respectar les mesures sanitàries. «Confiem que les condicions sanitàries ens permetin celebrar unes fires tan lluïdes com sigui possible», va destacar l’alcaldessa.