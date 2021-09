L’Ajuntament de Girona asfaltarà vuit punts malmesos de la xarxa viària de la ciutat durant les pròximes setmanes. Les actuacions consistiran en reparar parts del paviment que, per diversos raons, s’han enfonsat o es mouen inestablement quan hi passen els vehicles.

“Ens marquem com a prioritat actuar en aquells punts on cal fer un manteniment de manera més urgent per millorar la seguretat en la circulació dels vehicles. Són obres de petit abast, però repartides entre diferents barris i importants perquè seran una millora per a molta gent que hi transita diàriament”, afirma la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

Els vuit punts

Els treballs començaran avui amb l’asfaltatge de l’aparcament de la zona verda del carrer del Riu Güell. Durant tot el mes d’octubre s’actuarà en els altres indrets: a la Gran Via de Jaume I, entre el carrer de la Sèquia i l’avinguda de Ramon Folch, dos punts on també s’intervindrà; a la plaça de Catalunya; a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba; al carrer d’Ultònia, i al pas de vianants del carrer de la Torre de Taialà. En aquest darrer punt se solucionaran els problemes d’adherència i la capacitat portant del ferm.

Cal destacar, que algunes de les actuacions es duran a terme el diumenge per tal de no afectar el trànsit de la ciutat. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Rubau Tarrés SAU per un import de 93.787,78 euros (IVA inclòs).