La Policia Municipal de Girona ha multat 576 usuaris de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal (VMP) des de principi d'any. La gran majoria de les sancions –en concret, fins a 420- han estat per circular sense casc de protecció, cosa que és obligatori. A més, els agents també han detectat 85 patinets elèctrics i VMP que anaven per la vorera o que s'havien saltat un senyal que prohibia explícitament a qualsevol vehicle circular per aquella zona. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, admet que encara hi ha massa gent que desconeix la normativa. Sobretot, amb l'ús del casc. Però també destaca que l'ordenança és efectiva, perquè la prioritat «és protegir l'espai dels vianants» i les sancions per envair la vorera van a la baixa.

La nova ordenança que regula els patinets i elèctrics i VMP a Girona va entrar en vigor a finals de novembre. La Policia Municipal, però, no va començar a multar els qui la infringien fins a principis del 2021. Perquè durant sis setmanes, la policia va dur a terme una campanya informativa. Feien controls a diferents punts de la ciutat, explicant als usuaris d'allà on podien circular o de l'obligatorietat de portar casc, entre d'altres. Ara, quan ja fa més de mig any que es va començar a multar, la Policia Municipal de Girona ha posat 576 sancions per infringir la normativa. De mitjana, això vol dir que cada dia es denuncien més de dos usuaris de patinets elèctrics o VMP arreu de la ciutat.

La infracció que acumula més denúncies és la de circular sense casc de protecció. De fet, suposa fins al 72% de totes les sancions, perquè entre gener i finals d'agost els agents han posat fins a 420 multes per aquest motiu. A aquesta la segueixen, tot i que a molta més distància, anar per la vorera o per una via no autoritzada (69) i no obeir un senyal que prohibeix explícitament circular per aquella zona (16). La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, admet que encara hi ha massa gent que desconeix l'obligació de dur casc quan se circula amb patinet elèctric. «És una norma que ve imposada per la DGT; cal fer molta pedagogia i que la gent, quan va a comprar un d'aquests aparells, ho sàpiga», concreta Sureda.

Major compliment

La regidora explica que, com tota nova ordenança, ha de passar un temps abans la ciutadania la conegui «i la interioritzi bé». Però Sureda també explica que, a mesura que han anat passant els mesos, l'Ajuntament de Girona ha detectat com cada vegada més «hi ha un major compliment». I de fet, ho exemplifica amb l'estadística de sancions. Als mesos de gener, febrer i març, la Policia Municipal va interposar 124, 82 i 78 sancions per infraccions en l'ús de patinets elèctrics i VMP. Unes xifres que durant el juny, el juliol i l'agost, respectivament, van reduir-se a 45, 55 i 49 denúncies. «La tendència és a la baixa», diu Marta Sureda. La regidora de Mobilitat també fa incís en què, de tot el gruix de sancions, només una de cada deu fan referència a usuaris que circulaven per la vorera o vies no autoritzades. «La prioritat de l'ordenança és protegir i assegurar l'espai per a vianants; per això, la policia fa una vigilància molt activa per assegurar-se que els patinets elèctrics o els VMP no envaeixin les voreres», explica Sureda.

D'entre 20 i 300 euros

La nova ordenança estableix que aquells qui vagin per Girona amb patinet elèctric o VMP (per exemple, un segway) només ho podran fer per carrils bici o zones 20. Només ho podran fer per la calçada si es tracta de carrers amb preferència per a vianants (les conegudes com a 'zones 30'). Més enllà d'això, però, en vies amb velocitats més elevades –com la carretera Barcelona- els usuaris no podran circular per la calçada. Hauran de baixar del patinet, anar per la vorera i portar-lo a peu. La nova normativa també fixa que no es podrà circular parlant pel mòbil o portant auriculars. L'ús de casc homologat és obligatori, i també caldrà portar llums i elements reflectants si es condueix de nit. A més, en el cas dels vehicles VMP, només podrà viatjar-hi una sola persona. Les multes per a aquells qui infringeixin la normativa s'estenen en un ventall d'entre 30 i 200 euros.

183 multes a ciclistes

D'altra banda, durant aquest 2021 l'Ajuntament de Girona també ha interposat 183 multes a ciclistes. En aquest cas, tan sols 25 han estat per circular per la vorera o una zona de vianants. Sí que destaca, però, que n'hi ha hagut més de 50 –en concret, 54- per haver aparcat la bicicleta en un lloc on temporalment no es podia (per exemple, perquè s'hi feien obres, un trasllat o poda d'arbres). En aquest cas, però, Marta Sureda també explica que part d'aquestes actes que ha aixecat la Policia Municipal fan referència a bicicletes abandonades. «Fa temps que estan al carrer i els hi falta o bé el seient o bé alguna roda... En aquests casos, els agents les traslladen al dipòsit i després es fan servir per a tallers on es recuperen», concreta la regidora de Mobilitat.

Més d'un centenar de sancions a Figueres

A Figueres, la Guàrdia Urbana ha interposat 113 sancions per infraccions relacionades amb patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal des que va començar l'any. D'aquestes, 91 han estat per circular per la vorera i 10 per fer-ho amb dos passatgers. També s'han denunciat sis persones per utilitzar dispositius mòbils mentre circulaven, dos més per no respectar la línia continua i dos per circular per travesseres. Finalment, s'ha interposat una multa per no tenir l'autorització administrativa i una per no respectar un semàfor en vermell.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, afirma que a Figueres tenen clara la «importància» de fer un bon ús d'aquests vehicles unipersonals en pro de la «convivència als carrers de la ciutat». «Per això sancionem totes les conductes inadequades», ha afegit. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, ressalta que la mobilitat a la ciutat és «complexa» i que, per això, és «imprescindible» respectar els espais previstos.