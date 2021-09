L'Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria d'ajuts a associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic de Girona. El termini per presentar les sol·licituds s’obre demà, dia 30 de setembre, i finalitzarà el 28 d’octubre, un tràmit que s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica.

“Tenim clar que les tecnologies digitals són un dels motors econòmics del futur, i per això treballem perquè el teixit econòmic de Girona sigui competitiu i pugui generar riquesa i llocs de treball en aquest àmbit. Aquestes ajudes volen donar suport a les associacions sectorials, perquè com més fortes siguin, més útils podran ser per al conjunt de Girona”, explica la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

L’objecte de la convocatòria és finançar les iniciatives que s’han dut a terme o que estan previstes al llarg de l’any 2021 i que estan impulsades per associacions de la ciutat representatives del sector de les tecnologies digitals. A més, han de tenir com a objectiu la promoció de les tecnologies digitals i la visibilitat d’aquest sector com a element de competitivitat i innovació al territori.

La convocatòria preveu criteris de foment de l’accessibilitat, la igualtat de gènere i la presència de la llengua catalana en les tecnologies, entre altres aspectes a valorar de les propostes presentades per les candidatures. Enguany l’import total de la subvenció és de 18.500 euros i les entitats poden optar a una subvenció màxima de 7.000 euros.