El govern municipal de Girona (JxCat i ERC) s’ha marcat l’objectiu d’aprovar, abans que arribin les Fires de Girona, dos dels punts més importants del curs: les ordenances fiscals i els pressupostos de l’any 2022. Les ordenances tenen el mes d’octubre com a límit per renovar-se, i el govern vol aprofitar per dur, a la vegada, els comptes municipals de l’any vinent.

Segons afirmen fonts del consistori, es preveu que les dues propostes se sotmetin a votació en un ple extraordinari. La intenció és portar-ho a finals de mes, «però abans s’haurà de parlar amb els grups», ja que el govern està en minoria i necessitarà la complicitat de com a mínim un partit a l’oposició.

Trobar acords

La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va explicar ahir que ara estan «treballant en elaborar les dues propostes», en una entrevista a Girona FM. Després d’un 2021 que ha transcorregut amb els comptes prorrogats, ja que no es va aconseguir arribar a un acord, per aquesta ocasió la tinenta d’alcaldia es mostra optimista en trobar acords amb els grups a l’oposició.

«Crec que [l’oposició] és conscient que aquest any s’han d’aprovar els pressupostos i apel·lo a la seva responsabilitat per arribar a un acord», va afirmar Planas.

La tinenta d’alcaldia també va recordar que «hem estat en minoria des del 2011 i sempre hem aprovat ordenances i pressupostos excepte aquest any de pandèmia. Sempre ho hem fet amb diferents geometries», va afirmar Planas.