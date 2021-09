L’Ajuntament de Girona oferirà aquesta tardor un tast esportiu d’una trentena d’esports diferents als nens i nenes de 6 a 16 anys escolaritzats als centres educatius de Girona. El vicealcalde del consistori, Quim Ayats, i el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, han presentat aquest matí el projecte “Tast esportiu”, que busca fomentar l’esport de base i escolar entre els infants i el jovent de la ciutat. Les inscripcions ja estan obertes i es podran fer fins aquest diumenge, dia 3 d’octubre.

La proposta permetrà a l’alumnat participar en diverses sessions d’entrenament gratuïtes d’un esport concret, que dirigiran els clubs esportius i les entitats de la ciutat. Així, el consistori pretén ajudar també les entitats a donar a conèixer la seva activitat.

"Promoure la pràctica esportiva"

“Amb el projecte ‘Tast esportiu’ volem promoure la pràctica esportiva entre els i les escolars, de manera que tinguin l'oportunitat de fer un tast de la disciplina esportiva que hagin escollit, reactivant alhora la pràctica esportiva i promovent hàbits saludables entre les persones joves”, ha assegurat el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

Per la seva banda, el vicealcalde Quim Ayats ha destacat les virtuts de la pràctica esportiva, que “fomenta tot un seguit de valors com són l’amistat, la capacitat de sacrifici, el respecte i el treball en equip”. “Volem incidir en tots aquests valors i en la conscienciació de la pràctica esportiva com a sinònim de salut, i ho fem també impulsant iniciatives com el ‘Tast esportiu’, que promouen la igualtat d'oportunitats per a tot el jovent”, ha explicat Ayats.

Més de trenta disciplines

Un total de 32 entitats del municipi s’han adherit al projecte, i totes les escoles de primària i secundària de Girona ajudaran a fer-ne difusió entre l’alumnat. De moment ja hi ha 76 nens i nenes inscrits als tastos.

Es podran provar una trentena d’activitats esportives diferents, principalment al llarg del mes d’octubre: atletisme, bàsquet, curses d’orientació, escacs, escola esportiva, esquí, futbol, futbol sala, gimnàstica rítmica, halterofília, handbol, hoquei patins, judo, natació i waterpolo, pàdel, patinatge artístic, rugbi, tenis, tenis taula, trail running, trial bici, triatló i vòlei platja, entre d’altres. En el cas de l’esquí, les dates es concretaran properament.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer per Internet, a través del web del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona, fins al 3 d’octubre. A partir d’aquesta data, les persones preinscrites rebran un correu electrònic amb les indicacions i tota la informació relacionada per iniciar les activitats.