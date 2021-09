L’augment del preu de les matèries primeres, i en concret en l’acer (més d’un 80%), ha tingut un efecte directe en la passera sobre el Ter entre Bescanó i Sant Gregori. El projecte està pendent des del 2014, quan es preveia que fos una realitat l’any 2015. Els tràmits administratius i d’expropiació dels terrenys van acabar finalment al març 2021, i tot estava a punt per iniciar les obres amb el cost previst de 725.878 euros. Però l’encariment de l’acer ha fet augmentar la despesa de la construcció en més de 480.000 euros i ara ja supera l’1,2 milions. Un sobrecost elevat que haurien hagut d’assumir íntegrament els dos ajuntaments. Per això, han aturat l’obra per buscar noves fórmules per finançar-la.

El consorci de les Vies Verdes, que està integrat per la Diputació de Girona i els Consells Comarcals, és qui s’encarrega d’aquesta actuació. Al maig, va informar els Ajuntaments de Bescanó i de Sant Gregori que l’efecte de l’increment del cost dels materials en el mercat global feia necessari sumar al projecte 164.311,78 euros. Llavors, els dos consistoris van decidir que assumirien aquest sobrecost amb l’ajuda d’una aportació extra de la Diputació de Girona.

Però, de nou, Vies Verdes va tornar a informar d’una nova pujada del preu de l’acer a l’estiu, que sumava més de 160.000 euros al projecte. Des d’aleshores, el preu ha continuat augmentant, fins al punt que «si ara s’adjudiquessin les obres, el sobrecost seria de 480.000 euros», apunta el president del consorci, Eduard Llorà.

Optant a subvencions

L’alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, ha manifestat que «aquesta situació econòmica ens obliga a buscar noves vies de finançament que permetin abordar els sobrecostos i poder iniciar les obres tan aviat com el finançament estigui garantit». En la mateixa línia s’ha pronunciat l’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, el qual ha afegit que el projecte «és prioritari» pel municipi.

Així, Ajuntaments i consorci estan buscant subvencions perquè l’increment del cost no l’hagin d’assumir totalment els consistoris. De fet, una ajuda que ja els havia concedit la Generalitat (351.510 euros provinents de fons europeus), ara està en dubte, perquè té com a condició que l’obra acabi abans del març de 2022. I amb l’encariment s’allargarà.

Per això, han buscat alternatives. Al setembre van presentar el projecte a una convocatòria del Ministeri d’Indústria, que costejaria fins a 760.048 euros i a més inclou com a subvencionable l’IVA. Aquí caldria sumar l’aportació de la Diputació de Girona i del Pla de Foment de Turisme, per valors de 173.000 euros. Aquí també hi entren en joc l’Ajuntament de Bescanó i de Sant Gregori que es repartien el cost no subvencionat en un 60% i un 40% respectivament.

Es preveu que l’ajut del ministeri es resolgui el 2021, i llavors planificar les etapes de construcció, esperant també que baixi el preu de l’acer. Com a segona opció, també es plantegen optar a una altra convocatòria dels Fons Next Generation.

Connexió llargament reclamada

Aquesta passera entre Bescanó i Sant Gregori, llargament reivindicada pels veïns i anunciada el 2014, tindrà 135 metres de llarg. Mentre la connexió no és una realitat, vianants i bicis han fet ús d’un gual provisional fet per una empresa privada, però que estava habilitat per al pas de camions. De fet, s’havia dissenyat perquè fos inundable i fàcil de reconstruir. Diversos temporals - inclòs el Glòria de 2020 -, se l’havien emportat.