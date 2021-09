El PSC de Girona considera que el botellon que es va fer dijous passat a la Devesa, i on van assistir unes 3.000 persones, va tenir «conseqüències greus» per la ciutat i que l’equip de govern de l’ajuntament no li ha donat la importància que mereix. El grup municipal exposa que «no només s’hi va consumir alcohol, sinó que també han aparegut pintades a la caseta del rellotge, als bancs i a algun arbre». A més, denuncia que «la festa va deixar deixalles espargides pel parc» com ampolles de plàstic o llaunes, entre d’altres.

La regidora Bea Esporrín ha retret al govern municipal, format per Junts i ERC, que «tregui importància al botellon». Esporrín assegura que «es van produir actes incívics i en general una situació que no és desitjable». I afegeix: «Això hauria de ser un problema per a l’Ajuntament. No es pot disculpar o amagar; és necessari dir que hi ha unes normes que ens interpel·len a tots i totes».

Després d’aquests precedents, el PSC reclama a l’Ajuntament una major prevenció d’aquesta mena de situacions per a futures dates festives, «sobretot tenint en compte que ens aproximem a les festes de Sant Narcís».

El PSC denuncia que es van vulnerar diversos articles del Reglament d’Usos i Activitats del Parc de la Devesa, de l’ordenança de civisme i de l’ordenança reguladora de la neteja pública. En concret, no es van respectar l’article 20 de l’ordenança de Civisme sobre contaminació visual, l’article 21 sobre contaminació acústica i l’article 23 sobre accions vandàliques. A més, es va vulnerar l’ordenança reguladora de la neteja pública, que prohibeix llençar al terra qualsevol mena de producte, tant en estat sòlid com líquid o gasos.