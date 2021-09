La secció tercera de l’Audiència Provincial ha condemnat el botiguer d’un local de compra i venda de Girona d’or a un any i mig de presó per estafar més de 120.000 euros a clients inversors. L’acusat, que ha estat implicat en altres causes arxivades o amb resultat d’absolució que inclouen la incitació a un robatori amb violència, la defraudació a la seguretat social i la venda de joies robades, ha admès que va quedar-se diners que les víctimes creien que estaven destinant a inversions per les quals rebrien sucosos interessos.

El processat havia obert la botiga el 2013 amb l’objectiu de mercadejar amb or, vendre objectes de segona mà i fer empenyoraments. El local, però, l’havia arrendat el responsable d’una societat que no li feia pagar lloguer per un «pacte» entre ambdós. Segons l’acusat, tenien una relació d’amistat i aquest li va llogar el local per fer-li un «favor».

En total va contactar amb cinc persones que li van entregar més 200.000 euros entre el 2010 i el 2015. L’acusat «es va aprofitar de la confiança que inspirava a les víctimes pel fet de tenir un establiment obert al públic», i va prometre’ls una inversió que els donaria beneficis molt importants.

Per fer més creïble l’engany, l’acusat va acudir en diverses ocasions al notari amb alguns dels clients per documentar el suposat préstec. A d’altres els va entregar lingots com a suposada garantia, fent-los creure que eren d’or, quan només tenien una capa fina exterior d’aquest metall.

L’acusat es va enriquir d’aquests diners, però va retornar una part de les quantitats apropiades als clients. Amb tot, l’estafa s’enfila als 122.200 euros. I aquí és on comença la controvèrsia, perquè no està clar qui s’ha de fer responsable de pagar la responsabilitat civil de la causa, si ell o el propietari de la societat que va arrendar el local. De fet, el que es va discutir durant el judici és si el condemnat i el propietari de la societat tenien una relació laboral o no, perquè en cas que el tribunal consideri que existia, la societat s’haurà de fer càrrec del pagament de les indemnitzacions, un extrem que les acusacions defensen.

Aquesta és una de les múltiples causes pels quals el condemnat va ser investigat. Els Mossos van fer més de 60 vigilàncies al negoci.

Qui paga la indemnització?

El judici va quedar resolt pel que fa a la responsabilitat penal de l’acusat, que va acceptar els fets i també la pena proposada per les acusacions d’un any i mig de presó i una multa de 1.400 euros. No haurà d’entrar a presó si no comet cap delicte durant dos anys i paga la indemnització que se li demana, en cas que el tribunal decideixi que se n’ha de fer càrrec ell.

Les acusacions asseguren que existia una relació laboral entre l’acusat i la societat que va arrendar el local. En una sentència del Tribunal Superior de Justícia s’indica que eren «socis d’una activitat comercial» on el propietari de la societat va posar-hi el capital i l’acusat va ocupar-se de gestionar i organitzar el negoci. A més, indica que el condemnat es quedava un 10% dels guanys i que firmava rebuts amb el nom de la societat. «L’acusat exercia una activitat delictiva presumptament no autoritzada per la societat, i n’ha de respondre», conclouen les acusacions.

La defensa nega aquest extrem i sosté que no hi ha cap document que acrediti aquesta relació laboral.