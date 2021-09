Fira de Girona encara aquest dijous el seu últim dia com punt de vacunació massiva cinc mesos després d'obrir portes. Amb baixa afluència, l'espai administrarà fins a les set de la tarda les últimes dosis. Alguns dels últims a vacunar-se en aquest equipament admetien que havien esperat fins a última hora per «dubtes» sobre el vaccí. La cap de torn del firal, Cristina Almanza, admet que en les últimes setmanes el ritme ha baixat molt, però diu que ha estat un bon punt de vacunació. A partir d'ara, la campanya es traslladarà principalment als CAP, tot i que s'habilitarà un espai a l'edifici de la Generalitat per posar les segones i espais com Mas Enlaire de Blanes i la Fàbrica Llobet Guri de Calella es mantindran.

A la Regió de Girona, també tanca el Molí de l'Anguila, però es mantindrà per segones dosis el Casal Marià d'Olot i la sala Eudald Graells de Ripoll. Cinc mesos després de reconvertir-se en un punt de vacunació massiva, Fira de Girona afronta aquest dijous el darrer dia com a tal i enceta una nova etapa que retornarà l'espai al seu objectiu: acollir fires i congressos. Amb poca afluència, l'equipament romandrà obert fins a les set de la tarda i, a partir d'ara, la campanya se centrarà principalment als centres d'atenció primària. «És l'últim dia, però continuarem posant segons dosis en un espai de la Generalitat i les primeres als CAP; així que animem a la gent que no s'ha vacunat, que ho faci», ha detallat la responsable de torn de l'espai, Cristina Almanza.

Almanza fa una valoració positiva d'aquests cinc mesos de funcionament: «Ha estat un bon lloc, molt ampli i ventilat», ha dit. Malgrat això, admet que durant els últims dies i setmanes, el nombre d'usuaris que s'hi han acostat per vacunar-se ha disminuït considerablement. «El pic va ser entre finals de juny i principis de juliol amb unes 6.400 dosis diàries i ara aquests últims dies, estem a unes 300 o 500, depenent del dia», ha remarcat. Tot i això, Almanza ha afirmat que estan molt «contents» amb la resposta que estan tenint els adolescents. «Estem rascant ja el 80%», ha dit tot afegint que ara cal incidir en la franja dels 20 als 40. «Ens preocupa perquè falta gairebé un 25% per vacunar», ha insistit.

Vacunats 'in extremis'

Precisament en aquest franja d'edat es troben algunes de les persones que aquest dijous –i gairebé 'in extremis'- han vingut a vacunar-se, en primera i segona dosi. És el cas d'en Kevin. Té 26 anys i diu que per feina no havia trobat el moment, però admet també que tenia certes reticències. «Volia veure com evolucionava el tema i quins eren els efectes secundaris, però m'ho he pensat i he decidit posar-me-la també per la seguretat de la meva família», explica. O el cas de Demba Baldeh, que amb 30 anys, avui ha rebut la segona dosis de Pfizer. «Vaig tardar una mica a posar-me la primera perquè, sincerament, amb tot això de si la vacuna és segura o no i les especulacions et fan tenir una mica de por», admet. Finalment, va decidir posar-se-la «per seguretat» i perquè «puguem tornar a tenir una vida normal» com més aviat millor. La Beatriz és de Madrid i ha vingut uns mesos a treballar a Girona. En el seu cas, va decidir esperar per poder-se administrar les dues dosis al mateix lloc. No obstant això, admet que també hi van influir els dubtes que tenia sobre el vaccí.