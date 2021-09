L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria d’ajuts als centres educatius de la ciutat amb l’objectiu de donar suport als projectes de les escoles de Girona, facilitar la tasca dels centres i promoure l'equitat educativa durant el curs 2021-2022. El termini de presentacions de les sol·licituds, que varia en funció de cada subvenció, serà entre el 8 de novembre del 2021 i el 15 de juliol del 2022, i la tramitació s’haurà de fer a través de la seu electrònica.

Concretament, el consistori gironí obrirà un total de cinc subvencions: quatre per als projectes i les activitats dels centres educatius i una per als desplaçaments per assistir a activitats dels recursos educatius municipals. L’import total dels ajuts serà de 140.000 euros.

Cinc ajudes per als centres

De moment ja es poden sol·licitar tres dels ajuts previstos, les ajudes “Activa el teu projecte”, dotada amb 20.000 euros; “Activa el teu pati”, dotada amb 9.000 euros, i la subvenció per a la igualtat d’oportunitats, dotada amb 100.000 euros.

La primera està pensada per a la millora de la qualitat educativa i l’impuls de projectes educatius innovadors; la segona, “Activa el teu pati”, està adreçada a treballar la inclusió i cohesió social, i l'adequació i funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati; i la tercera, per a la igualtat d’oportunitats, pretén que tot l’alumnat pugui participar a les sortides escolars i disposi del material necessari per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula.

També vol facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desafavorits.

Els centres interessats en aquestes tres subvencions tenen temps des d’avui mateix fins al 8 de novembre del 2021 per presentar la sol·licitud.

Properament s’obriran també les dues subvencions restants. D’una banda la “Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius i d’interès per al conjunt de la ciutat”, dotada amb 6.000 euros, que vol facilitar la realització d’activitats als centres educatius gironins que siguin extraordinàries i que resultin rellevants per tot el territori.

D’altra banda, la “Subvenció per als desplaçaments per participar en activitats del programa de Recursos Educatius", per un import de 5.000 euros, que busca facilitar els desplaçaments perquè els centres educatius de la ciutat puguin participar a les activitats del programa municipal de recursos educatius.

“Per la regidora d’Educació el programa de subvencions és una peça clau dins les accions educatives que es promouen per fomentar la igualtat d’oportunitats educatives i que respon tant a necessitats del centres educatius com de famílies i alumnat”, ha assegurat el vicealcalde de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que ha remarcat que “l'objectiu és clar: estem al costat dels centres i avançant plegats, fomentant l'equitat educativa a la Girona com a Ciutat Educadora”.

“La convocatòria d'ajuts és un recurs molt ben valorat pels centres educatius. Per una part és un bon suport pels centres per engegar nous projectes i per garantir la continuïtat dels que s’estan realitzant i, per altra part, permet que tot l’alumnat pugui participar en activitats complementàries com són les sortides escolars i les colònies, despesa escolar que no poden assumir totes les famílies”, ha afirmat el regidor d'Educació, Infància i Esports del consistori, Àdam Bertran.