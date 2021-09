Guanyem Girona considera que s’han fet actuacions al servei de recollida de deixalles de la ciutat que són «força preocupants». Destaquen la retirada de les dotze minideixalleries que es van instal·lar el maig de 2019, «quinze dies abans de les eleccions municipals», ha puntualitzat la regidora Laia Pèlach.

Des de Guanyem denuncien que la retirada d’aquests elements, que estaven repartits pels barris i permetien reciclar residus de petit format com CDs i DVDs, piles o bombetes. «Una vegada més ens trobem que una iniciativa que es va anunciar a tort i a dret ara desapareix sense cap tipus d’explicació pública per part del govern i sense cap valoració seriosa de l’impacte que ha tingut», ha criticat Pèlach. La regidora s’ha mostrat contrariada per aquesta decisió i ha assegurat que era un sistema «eficient i molt útil per a la ciutadania». Les dades disponibles indiquen que en els vuit mesos de 2019 que les minideixalleries van estar funcionant van recollir més de 2.000 quilos de deixalles provinents de més de 100.000 articles, majoritàriament piles i bateries.

Un dels altres temes que preocupa a la formació és la deixalleria municipal de Mas Xirgu, que fa més d’un any que no disposa d’una empresa que comptabilitzi informàticament el nombre d’usos que cada ciutadà fa del servei. Pèlach diu que anotar electrònicament els usos és important perquè les persones que realitzin més de sis viatges l’any a la deixalleria tenen una bonificació del 25% de la taxa de recollida d’escombraries. La formació denuncia que els usuaris que vulguin consultar en línia si poden optar a aquest benefici fiscal es troben només amb el següent missatge: «Servei temporalment fora de servei per motius tècnics». Pèlach ha subratllat que és «imperatiu que es busqui una empresa nova que ofereixi aquest servei». La deixalleria mòbil també es troba amb aquest problema i s’ofereix un tiquet en paper als usuaris per fer el seguiment de les visites.

Pèlach creu que cal avançar també en innovació i buscar fórmules per reutilitzar alguns dels objectes que s’hi llencen, tal i com fan d’altres municipis com Llagostera, que ha habilitat un espai per deixar-hi material que pel seu bon estat pot ser reutilitzable.