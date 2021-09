El grup de Junts per Bescanó retreu al govern municipal la suspensió de les obres per la passera sobre el riu Ter, que ha d’unir Bescanó i Sant Gregori. Ahir els dos Ajuntaments van explicar que l’augment desmesurat del preu de l’acer ha causat un sobrecost de 480.000 euros al projecte, i això els ha portat a buscar finançament per fer-hi front.

El portaveu de JxBescanó, Pere Lluís Garcia, critica que l’endarreriment de les obres suposarà la pèrdua de la subvenció dels fons Feder (concedides per mitjà de la Generalitat) de 351.187€, que recorda que va aconseguir el seu grup municipal a finals de mandat «i que feia que el projecte fos viable econòmicament pel municipi».

Junts lamenta que el govern actual d'ERC i la CUP, en el que portem de mandat, «hagi prioritzat altres projectes per davant de la passera» i que «per un problema de gestió, aquest projecte ara estigui en perill».

«Recordem que en el seu programa electoral i durant la campanya deien que farien “una passera, un pont o un passallís” i suposem que mentre han estat decidint quina era la millor opció, passera, pont o passallís, hagi estat el motiu perquè la gestió dels tràmits administratius s’hagin endarrerit», retreu Garcia.

Des de JxBescanó també creuen que «l'estat econòmic actual de l'Ajuntament permetia poder assumir perfectament aquest increment de cost del projecte i no perdre les subvencions». I defensen que des del seu grup municipal consideren la passera «necessària» per connectar la Vall del Ter amb la Vall del Llémena.