El servei de manteniment de zones verdes de l’Ajuntament de Salt ha fet un pas endavant per millorar la qualitat de l’àrea amb la compra de nova maquinària i realitzant una clara aposta pels vehicles i aparells elèctrics. La millora s’ha dut a terme conjuntament amb l’empresa encarregada del servei Ingesan OHLA i s’hi ha realitzat una inversió de 89.000 euros que està inclosa dins el contracte del manteniment d’espais verds.

A banda d’apostar per l’excel·lència s’ha volgut adquirir productes elèctrics pel valor afegit que aquest fet suposa a nivell ambiental i, al mateix temps, estalvi econòmic que genera. En aquesta línia, s’han seleccionat aparells professionals de jardineria, ja que donen resposta a les necessitats del servei, oferint una bona autonomia de bateria i rendiments iguals o superiors als seus equivalents amb motors de combustió.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “l’adquisició dels nous vehicles, maquinària i eines ens permet donar un salt endavant en el servei de manteniment de zones verdes”.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Anna Fusté, “l'àmplia gamma de maquinària elèctrica permetrà realitzar treballs de manteniment de manera sostenible i amb un menor impacte acústic”. Fusté afegeix que “la incorporació d'innovació tecnològica respon a la voluntat de l'Ajuntament de Salt per assegurar un servei eficaç i de qualitat que, a més de mantenir neta la nostra vila, s'executarà de forma més silenciosa i amb un clar estalvi energètic”.

Entre la flota de vehicles i maquinària que s’ha incorporat a la brigada de jardineria hi ha una furgoneta elèctrica així com tallagespes, bufadores, desbrossadores i motoserres que també són elèctriques. Un nou camió de 3.500 de 3,5 tones i plataforma elevadora, un mini tractor tallagespa i una aspiradora de gran capacitat per aconseguir nivells de neteja mai assolits en aspectes com la recollida de fulles.