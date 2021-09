Sant Gregori ha aprovat per ple mantenir congelats els impostos com l’IBI o l’ITVM, les taxes i els preus públics municipals pel 2022. Ho fa després de perdre uns 180.000 euros d’ingressos d’IBI de l’autopista, que ha passat a ser gratuïta. Per sufragar una part de la pèrdua d’aquest ingrés, es preveu actualitzar la xifra dels ingressos estatals i el coeficient de l’IAE que afectarà només a les empreses del municipi que facturen més d’un milió d’euros. Tanmateix, l’Ajuntament de Sant Gregori segueix treballant en l’arribada de noves empreses als terrenys per desenvolupar del polígon industrial de la Joeria. Fonts del consistori asseguren que aconseguir-ho «generaria nous ingressos i permetria incrementar el pressupost, ampliar serveis i assolir noves inversions».