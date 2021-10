De cara a la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) aquest dissabte al matí, dia 2 d’octubre, l’Ajuntament de Girona ha previst una sèrie d’afectacions de mobilitat a la ciutat. La marxa a peu, que anirà des del pavelló de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva, entrarà a Girona per l’avinguda de França a partir de les 8:30 h. Farà parada a la Devesa i seguirà en direcció a Aiguaviva. La Policia Municipal de Girona anirà tancant la circulació de vehicles als carrers afectats pel pas de la concentració.

Davant d’això, es recomana desplaçar-se per la ciutat a peu o en bicicleta. Cal tenir en compte que les línies de bus operatives tindran retards al llarg de demà al matí; es pot consultar el seu estat en el web de TMG. Tanmateix, les persones que es desplacin en vehicle privat a la ciutat des d’altres municipis poden utilitzar els aparcaments situats als afores de la ciutat i acostar-se a peu al centre.

A aquesta manifestació cal sumar-hi la botiga al carrer que tindrà lloc també demà de les 8 a les 22 h a diferents punts de la ciutat: al carrer del Migdia, entre Tomàs de Lorenzana i Josep Maluquer Salvador; al carrer de Sant Antoni Maria Claret, entre Juli Garreta i Joan Maragall; al carrer de Santa Clara; al carrer de l'Argenteria; i a la rambla de la Llibertat. Es prohibirà l'estacionament de vehicles en aquests carrers de les 0 a les 22 h.

El recorregut de la marxa de l'ANC

La marxa a peu de l'ANC de demà surt del Pavelló de Sant Julià de Ramis i arriba fins a Aiguaviva. Es preveu que entri a Girona per l'avinguda de França, a partir de les 8.30 del matí, fent una parada a la Devesa. En concret, la marxa passarà pels següents punts:

Plaça de la Vila de Perpinyà, avinguda de França (tot recte fins a arribar al passeig de la Devesa), La Copa (on es farà un reagrupament i on està previst que s'afegeixin més persones), sortida des de la Copa a la rotonda del Rellotge (a partir d'aquest punt tornen a ocupar la calçada), avinguda de Ramon Folch, Gran Via de Jaume I, plaça de Sibil·la de Fortià, carrer de Joan Maragall (en sentit contrari a l'habitual), carrer del Bisbe Lorenzana, carrer de Barcelona, passeig d'Olot, avinguda de Sant Narcís, plaça de Montserrat, rambla de Catalunya, plaça de l'Assumpció, carrer de la Mare de Déu de la Salut, avinguda de Sant Narcís, carretera de Santa Coloma de Farnés, plaça de Salt, carretera de Santa Coloma de Farnés (calçada lateral), rotonda de Santa Coloma de Farnés, carretera de Santa Coloma de Farnés, rotonda de Marie Curie. A partir d'aquí ja és terme municipal de la població de Vilablareix.