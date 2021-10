Ciutadans va notificar ahir al portaveu taronja a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, la seva expulsió del partit. El juliol passat la formació li havia obert un expedient disciplinari, i el va suspendre de militància de forma cautelar. Ciutadans argumentava que s’expulsaria a Pamplona per una «contínua vulneració del reglament intern de la formació», que va dur la Comissió de Règim Disciplinari del partit a començar aquest procés. Malgrat les al·legacions presentades per Pamplona en el procediment intern del partit, finalment ahir se li va notificar l’expulsió. Tot apunta, doncs, que en el proper ple d’octubre, previst per l’11 de març, Pamplona hi assistirà com a regidor no adscrit.

Mentrestant, Pamplona no ha perdut la seva funció de portaveu dins el grup municipal, que integra amb la regidora Míriam Pujola, i ha iniciat els tràmits per expulsar-la del grup - tot i que Pujola afirmava no estar notificada d’aquest procediment. Si també prospera la tramitació, en el proper ple també hi assistirà com a regidora no adscrita.