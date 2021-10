Els CDR han encartellat els diferents punts de votació de l'1-O a Girona per commemorar el quart aniversari de la celebració del referèndum. Els cartells porten com a lema 'Aquí vam votar, aquí vam guanyar', acompanyat de la imatge d'una urna, i s'han penjat en espais com el Col·legi Verd, el pavelló de Santa Eugènia, el col·legi Eiximenis, el Bruguera i diversos centres cívics. En un escrit a les xarxes, recorden que aquest divendres fa quatre anys d'aquell dia en què van «guanyar tot defensant les urnes i els vots». «Polítics, feu efectiu el resultat de les urnes i si no sou capaços, sigueu honestos i plegueu! Salut i República», afirmen a l'escrit.