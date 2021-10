L'Ajuntament de Navarcles ha emès un comunicat per condemnar l'agressió homòfoba que ha patit un veí del municipi, la passada nit, a la Devesa de Girona. La víctima, nascuda al municipi tot i que actualment resideix a Manresa, ha explicat a l'ACN que dos joves li han clavat diversos cops de puny després que li preguntessin si era 'maricón' i els hi respongués que era homosexual. "Donem tot el suport a la persona agredida", diu el consistori en el text. Per aquest motiu han convocat una concentració, a les vuit del vespre a la plaça de l'ajuntament, per rebutjar "qualsevol agressió per motius de gènere i orientació sexual" i condemnar "els actes d'odi i els seus perpetradors". "Som diversos, som plurals i tots i totes som vàlides", apunten.

A causa de l'agressió cops, el jove, de 20 anys, ha quedat inconscient i ha hagut de ser atès a l'hospital Josep Trueta. També ha denunciat els fets als Mossos. "No podem fer res més que denunciar per evitar que quedi impune", ha explicat a l'ACN.