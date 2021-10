El grup municipal del PSC a Girona demana responsabilitats a l'equip de govern per la repetició d'un botellon a la Devesa aquest dijous i per les seves "conseqüències". La regidora socialista Bea Esporrín diu que l'equip de govern va intentar-li treure importància a principis de setmana i l'acusa de "passivitat". "Si ja el primer no s'hauria d'haver consentit, el de la nit passada és un fet doblement greu, perquè de cap de les maneres es pot dir que un segon botellon pugui haver agafat desprevinguts als responsables municipals", remarca la regidora. La formació, a més, ha lamentat l'agressió homòfoba d'aquesta matinada i ha demanat "un esclariment total dels fets".

També ha mostrat el seu suport al fet que l'Ajuntament es personi com a acusació popular.

Els socialistes qualifiquen de greu que "l'equip de govern no sigui capaç d'aturar una situació completament indesitjable en la qual hi ha consum d'alcohol a la via pública, consum d'alcohol per part de menors, actes incívics i on no hi ha la vigilància deguda ni els equips mèdics i de prevenció necessaris davant una concentració de persones". "Tot plegat, sumat a la possible propagació de la covid-19 en un col·lectiu que és dels menys vacunats", afegeix Esporrín.

Amb tot, la regidora diu que l'equip de govern ha de prendre "mesures" per assegurar "la convivència, la civilitat, la seguretat i la neteja". Amb relació a això, els socialistes recorden que falten poques setmanes per les fires i que és "fonamental" garantir la seguretat i el benestar dels joves. "Reiterem que cal adoptar mesures per prevenir les situacions de botellon en futures dates festives, sobretot tenint en compte que Sant Narcís pot propiciar que es reuneixi molta més gent", ha afegit.

Finalment, Esporrín ha lamentat que l'alcaldessa, Marta Madrenas, afirmes dilluns que al botellon del dijous passat no hi havia hagut "actituds incíviques ni delinqüencials". "El paisatge de l’endemà mostrava tot el contrari: bancs, arbres i la caseta del rellotge pintats, brutícia per tot el parc amb ampolles, gots i bosses de plàstic abandonades", ha remarcat.

Guanyem reclama neteja

D'altra banda, Guanyem Girona ha obert un fil a Twitter on reclama més neteja a la Devesa. "És un parc públic i caldria garantir-hi el civisme", afirmen des de la formació. En aquest sentit, diuen que "si l'Ajuntament sap que s'hi organitzen festes hauria d'exercir-hi un mínim control i l'endemà a primera hora assegurar-ne la neteja".