El 'vacunòdrom' ubicat des del 19 d'abril al Palau de Fires de Girona ja està desmantellat i Salut ha habilitat un espai a la seu de la Generalitat per subministrar segones dosis pendents. La subdirectora general de Coordinació de Salut Pública a Girona, Lluïsa Mas, ha recordat que el punt de vacunació massiva es va obrir per la necessitat de poder subministrar el vaccí al gruix de la població, però ara, quan ja s'han subministrat més d'un milió de dosis al conjunt de la demarcació, cal fer un «canvi d'estratègia» per convèncer la població «reticent». Sobretot, els no vacunats d'entre 20 i 35 anys, el segment d'edat amb cobertures més baixes. «No hem acabat, la vacunació continua amb aquests matisos i encara ha de durar», ha dit Mas. Durant aquests mesos, han subministrat unes 300.000 vacunes des del Palau de Fires de Girona. Segons ha explicat Mas, representen la meitat dels vaccins administrats a la ciutat de Girona i entre un 25 i un 35% al conjunt de la demarcació: «Són unes molt bones dades, ha estat un punt de vacunació realment important».

El 'vacunòdrom' que ha funcionat prop de mig any ja està desmantellat. Aquest divendres al matí, han empaquetat el material informàtic, han desmuntat els boxs, han tret els adhesius de terra que marcaven la distància de seguretat a l'hora de fer cua i han traslladat les neveres que, fins ara, estaven al Palau de Fires de la ciutat. «Estem aquí per visualitzar que la campanya de vacunació comença una altra fase», ha afirmat Mas. El punt de vacunació va entrar en funcionament el 19 d'abril: «Amb l'arribada massiva de vacunes, vam necessitar espais per atendre un volum important de població». La subdirectora general de Coordinació de Salut Pública ha subratllat que el Palau de Fires «ha permès fer un salt molt important en la cobertura de vacunes perquè ha permès, en pocs mesos, augmentar de manera molt significativa la població vacunada». Mas assenyala que l'espai tanca amb unes «dades magnífiques» de subministrament de dosis contra la covid-19 que, juntament amb els altres sis punts més de vacunació de la demarcació ha permès arribar al 78% de la població major de 12 anys.

Nova etapa

Salut engega una nova etapa en l'estratègia de vacunació. A Girona, habiliten un espai a la seu de la Generalitat per a les 2.300 segones dosis pendents. A partir d'ara, la campanya es traslladarà principalment als CAP, tot i que espais com Mas Enlaire de Blanes i la Fàbrica Llobet Guri de Calella es mantindran. També tanca el Molí de l'Anguila de Figueres, però es mantindrà per a segones dosis el Casal Marià d'Olot i la sala Eudald Graells de Ripoll. Mas assenyala que l'efecte de la vacunació en la situació epidemiològica és «evident i claríssim» però lamenta que encara hi ha població «reticent» que encara no s'ha immunitzat: «Els haurem d'anar a buscar i convèncer, ens preocupa especialment el segment d'edat d'entre 20 i 35 anys perquè és on tenim cobertures més baixes». Salut sosté que vèncer aquestes reticències necessita un treball conjunt que impliqui també els ens locals, les entitats i el conjunt de la comunitat. «Necessitem saber per què no es volen vacunar per poder treballar i superar les reticències explicant els elements positius de la vacunació tant a escala personal com col·lectiva», ha conclòs Mas.