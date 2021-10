La víctima de l'agressió homòfoba a la Devesa de Girona, Bernat Bernabeu, ha assegurat a l'ACN que no té por i que continuarà sortint de festa. "No m'espanta", ha subratllat. El jove, de 20 anys, ha denunciat els fets als Mossos. "No podem fer res més que denunciar per evitar que quedi impune", ha afegit. Els fets s'han produït aquesta matinada, a la plaça de les Botxes. Dues persones s'han acostat a la víctima i li han preguntat si era 'maricón'. El jove els ha contestat que era homosexual, i un d'ells li ha clavat diversos cops de puny al cap. El jove ha quedat inconscient i ha hagut de ser atès a l'hospital Josep Trueta. "Una infermera del centre m'ha dit que m'hauria estalviat un problema si hagués dit que no era gai", lamenta.

Bernabeu ha explicat que estava amb un grup d'amics fora del botellon, quan de cop dues persones d'un grup de cinc se li van acostar. Un d'ells va ser qui el va agredir fins que va quedar inconscient. Un conegut de Bernabeu també va resultar ferit quan va intentar socorre'l.

"En el moment de l'agressió hi havia molt bon ambient i nosaltres estàvem allà sense molestar ningú", ha assegurat. En aquest sentit, subratlla que no es va produir cap baralla prèvia a l'agressió.

Aquesta és la primera vegada que Bernabeu pateix una agressió homòfoba, però reconeix que li preocupa "moltíssim" el fet que, darrerament, s'hagin disparat. "No podem fer res més que denunciar perquè no quedi impune", subratlla.