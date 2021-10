Un nou «botellón» a la Devesa de Girona va resultar amb una agressió homòfoba la matinada de dijous a divendres. Ahir els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte autor, de 23 anys, nacionalitat espanyola i veí de Salt, pels delictes d’odi en l’àmbit LGTBI i un delicte lleu de lesions. L’agressió va tenir lloc a quarts de tres de la matinada a la plaça de les Botxes.

Ell mateix va relatar a l’ACN que dues persones li van preguntar si era ‘maricón’ i va contestar que era homosexual. Davant d’això, un d’ells li va clavar diversos cops de puny al cap, deixant-lo inconscient. Diversos testimonis van alertar els Mossos i una patrulla que era per la zona va atendre la víctima. Va ser atès a l’hospital Josep Trueta per lesions lleus al cap. Un conegut seu, en intentar socórrer-lo, també va resultar ferit per l’agressor.

De fet, testimonis i policia van veure fugir el presumpte autor de l’agressió i la resta del grup, que es van camuflar entre el miler de persones que hi havia. Els agents van intentar localitzar-los per la zona durant la mateixa matinada, però no els van trobar.

L’afectat va presentar la denúncia corresponent ahir al matí a la comissaria dels Mossos, tal com va relatar a les xarxes socials. No va ser fins ahir quan el cos policial va poder detenir el presumpte agressor. La investigació de Mossos continua oberta i el cos no descarta més detencions. El detingut tenia nombrosos antecedents i passarà pròximament a disposició judicial.

L’Ajuntament, acusació popular

L’Ajuntament de Girona va decidir acudir com a acusació popular en el procediment d’aquest cas «en representació d’aquesta Girona oberta, igualitària que respecta els drets de tothom», va anunciar ahir l’alcaldessa, Marta Madrenas.

L’alcaldessa va condemnar l’agressió i va qualificar-la d’«absolutament intolerable». Ahir mateix va poder parlar amb la víctima, a qui va traslladar «que tot Girona estem al seu costat» i li va comunicar que «tindrà tot el suport jurídic» des del consistori. «No tolerarem que aquí a Girona es produeixin aquest tipus d’agressions», va remarcar Madrenas, «actuarem amb tota la contundència davant d’aquests casos».

Mostres de suport

Des de l’associació Girona Orgullosa també van rebutjar l’agressió: «Estem totalment en contra de l’acció LGTB-fòbica i contents que l’ajuntament actuï amb aquesta rapidesa sobretot de cara a les Fires. El dia 29 es dona el Segon Premi Girona Orgullosa al saló de Plens, un acte que servirà per reivindicar-se contra aquest augment d’agressions».

Tant Guanyem com el PSC es van sumar a les mostres de solidaritat amb la persona agredida. El portaveu del grup municipal Guanyem Girona, Lluc Salellas, va mostrar el seu suport al jove agredit. I el grup socialista va lamentar profundament la presumpta agressió homòfoba. El PSC va demanar que hi hagi «un esclariment total dels fets». També va mostrar el seu suport perquè l’Ajuntament es personi com a acusació popular.

Mil persones al «botellon»

Aquest és el segon dijous de «macrobotellon», tot i que fonts policials tenen constància d’altres «botellons» les nits de divendres i dissabte passat, sense incidents. El d’aquesta matinada va agrupar, aquesta vegada, un miler de joves, segons Mossos. Una xifra que es redueix en comparació a la setmana passada, quan s’hi van arribar a aplegar més de 3.000 persones.

Els participants estaven de festa, bevien i tenien la música alta. Com passa darrerament, sovint no portaven mascareta ni respectaven cap tipus de distància malgrat la situació de la pandèmia del coronavirus.

Així, ahir al matí, el parc de la Devesa tornava a estar ple de brutícia, amb residus propis del consum d’alcohol com ampolles, llaunes i bosses, i amb pintades a arbres, mobiliari urbà i construccions com l’edifici del Rellotge.

Durant el matí, l’Ajuntament de Girona va haver de desviar tot el servei de manteniment del parc per netejar-ho, tal com va explicar el regidor de Sostenibilitat a l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, on va aprofitar per fer una crida al civisme. Segons va dir Terés, al migdia els operaris ja havien omplert tres contenidors de brossa.

Un parc protegit

Qui ha vist directament l’impacte d’aquests actes a la Devesa, han estat els veïns i veïnes. «Ens sembla molt malament», afirma el president de l’Associació de Veïns Devesa-Güell, Salvador Guardiola. Lamenten especialment «la brutícia, les pintades, i la falta de control» que es van produir al parc.

Justament, la Devesa és un bé protegit catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. «Lamentem totes aquestes pintades i tot el que s’ha fet malbé», diu Guardiola, que recorda que «tot són elements catalogats i patrimonials», des del Rellotge fins als propis plàtans. «No sé si la gent és prou conscient d’allà on som», expressa el president.

Des de l’AV demanen a l’Ajuntament que hi posi alguna solució: «Entenem que és difícil resoldre-ho, però alguna mesura s’ha de prendre», raona Guardiola, però lamenten que «poc més podem fer».

Crítiques del PSC i Guanyem

El PSC de Girona va demanar responsabilitats al govern municipal per la repetició del «botellon» a la Devesa i per les seves conseqüències. Considera que l’equip liderat per l’alcaldessa Marta Madrenas «s’ho ha de prendre més seriosament».

La regidora socialista Bea Esporrín va criticar ahir que «no pot ser que una setmana després de treure-li importància ens trobem amb un nou «botellon» amb les mateixes conseqüències. Si ja el primer «botellon» no s’hauria d’haver consentit, el de la nit passada és un fet doblement greu, perquè de cap de les maneres es pot dir que havent-se fet en dijous a la nit pugui haver agafat desprevinguts als responsables municipals».

Guanyem Girona també va carregar contra l’actitud del govern municipal davant els «botellons» que es repeteixen a la Devesa. «Si l’ajuntament sap que s’hi organitzen festes, hauria d’exercir-hi un mínim control i l’endemà a primera hora assegurar-ne la neteja», va piular ahir el principal grup de l’oposició al seu compte de Twitter.

Crida de Madrenas al civisme

Davant el darrer «botellon», l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer una crida al civisme i va apel·lar a la responsabilitat dels joves, per mantenir el «civisme i no perjudicar la ciutadania al seu conjunt». De fet, va afirmar que hi ha «joves de diversos col·lectius» que «han fet crides a que s’actuï amb aquest punt de civisme, molts no se senten còmodes amb algunes actituds».

«Hem vist com ha quedat un altre cop tot, molt brut», va recordar l’alcaldessa. «És cert que s’ha reduït substancialment el nombre de persones», va destacar Madrenas, «però també hi ha hagut actituds incíviques lleus. Han de mirar que això no es produeixi», va demanar.

Amb tot, Madrenas confia que, a mesura que les restriccions derivades de la pandèmia «es vagin reduint» es pugui reconduir la situació i retornar «a les seves formes habituals d’oci, més cíviques», va dir l‘alcaldessa.