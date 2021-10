És hora de confessar-se, Ciutadans ja no em representa. M’han expulsat i no puc estar més content. El declivi vist per tot Espanya és real, i és un declivi que afoga a alguns dels que estàvem dins, per això avui, que es culmina la meva expulsió del partit, em sento alliberat.

El projecte de Ciutadans certament va tenir sentit en un moment concret, quan un grup d’intel·lectuals van forjar una sèrie d’idees fundacionals que van ser la gènesi d’un partit jove i fresc. Llavors Ciutadans tenia vitalitat. Però ha plogut molt. D’una manera o altra, jo em vaig sumar al partit fa tan sols dos anys, amb el que no sento una inclinació sentimental.

No obstant això, hi ha moltes formes de desaparèixer, algunes amb honor i destresa, i altres amb poca o cap elegància. En el meu cas, em van expulsar amb l’excusa que vaig canviar a un assessor acomodat a la seva cadira. També perquè vaig publicar un tuit defensant els indults, cosa en la qual em reitero públicament. La política, avui més que mai, és pactisme i diàleg, i Ciutadans ha demostrat que no és capaç de pactar ni entre els seus. A més, quan em van incoar l’expedient d’expulsió, el van publicitar per mitjà de la premsa, vulnerant la clàusula de confidencialitat, vulnerant la meva presumpció d’innocència, el dret l’honor i a la pròpia imatge, i generant-me indefensió, ja que ni el reglament pel qual m’expulsen està publicat o se’m va fer arribar.

Ciutadans és un grup d’idòlatres que tracta d’obrir-se camí en un món polític en què no encaixen. Sostinc la tesi que el desembre de 2017, quan es van guanyar les eleccions al Parlament amb 36 diputats, va ser una fita política inútil, ja que, tret de comptades excepcions, aquells diputats no eren capaços d’establir llaços amb les elits catalanes. No estaven connectats amb els mitjans de comunicació, ni amb alts funcionaris, ni amb els empresaris, ni, en definitiva, amb la societat catalana. En paral·lel, arran de l’expulsió de tots els intel·lectuals, Ciutadans s’ha vist forçat a sostenir, literalment, el mateix programa electoral, almenys, des de 2012.

Pel que fa a l’afer del Procés, és evident que la derrota dels independentistes és també la derrota de Ciutadans. Sense independentistes exaltats no hi ha projecte de Ciutadans. Aquell lema d’’Ho tornarem a fer’, es complementa a la perfecció amb la resposta de Ciutadans: ‘Ho tornarem a frenar’; dos galls en un galliner.

Respecto a Carrizosa, que va apostar per mi i jo em vaig desmarcar forçant aquesta situació. Ell sap millor que ningú que si jo no m’hagués mogut, hauria seguit sent la seva aposta. Però em va decebre, Carlos, que tramitéssiu l’expedient en un moment personal tan delicat.

Els meus principis, la meva professionalitat, m’han allunyat d’aquest projecte, però aquests valors els seguiré mantenint intactes a l’Ajuntament de Girona, institució que defenso amb honradesa i compromís. El camí segueix, o acaba de començar.