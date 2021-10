JxCat i ERC han tancat un pacte a Campllong i tots els regidors que té l’Ajuntament han passat a formar part de l’equip de govern. Als quatre de JxCat que fins ara el formaven, s’hi afegeixen els tres que ERC va treure a les municipals. L’acord dona una tinença d’alcaldia als republicans, que assumeixen àrees com medi ambient, promoció econòmica i part de cultura. L’alcalde, Lluís Freixas (Junts), destaca que en pobles petits «no prima la política per damunt de la voluntat de treballar» i subratlla la bona entesa que fins ara han trobat amb ERC en temes com els pressupostos o la gestió de la pandèmia. La portaveu d’Esquerra Republicana, Gemma Johé, diu que l’objectiu és «ser més útils per al poble i donar resposta a les demandes de la ciutadania».

A les eleccions municipals del 2019, Lluís Freixas va revalidar l’alcaldia de Campllong, que ostenta des de fa més de vint anys. En aquest municipi del Gironès, JxCat va guanyar els comicis amb 176 vots (el 51%) i va obtenir quatre regidors. La candidatura d’ERC va treure 129 vots (el 41%), que li van donar tres regidors. Els 77 vots restants van ser abstencions, nuls o en blanc.

Durant la primera meitat de mandat, ERC ha estat a l’oposició. Però a partir d’ara, tots els regidors del consistori formaran part de l’equip de govern. Els dos grups han tancat un pacte, que es va oficialitzar al ple municipal celebrat aquest dijous al vespre.

«Bona entesa»

L’alcalde, Lluís Freixas, explica que des de l’inici de mandat han trobat «molt bona entesa» amb ERC, sobretot a l’hora d’aprovar pressupostos. «En pobles petits com aquest, que té 545 habitants, la política no prima damunt les ganes de treballar; i si tots els qui van sortir escollits a les eleccions governen, el poble anirà endavant i funcionarà millor», assegura.

Freixas subratlla que JxCat està «disposada a compartir la feina», perquè entén l’Ajuntament «com una colla de companys que s’han d’ajudar».

L’alcalde explica que està «satisfet» amb la sintonia que fins ara ha trobat amb ERC, i posa com a exemple la feina conjunta que s’ha fet a l’hora d’aprovar ajudes per als veïns arran de la pandèmia. «El que cal, ras i curt, és que tothom treballi perquè el poble vagi a millor», assegura.

«Ser més útils»

La portaveu d’ERC, Gemma Johé, explica que allò que els ha guiat a l’hora d’entrar a govern ha estat «la voluntat ser més útils per al poble, escoltar les demandes de la gent i donar-los resposta». Johé admet que la decisió ha estat «molt meditada» i que abans de decidir-se, n’han estudiat «tots els pros i els contres».

De fet, entren a govern després que fos l’alcalde qui els ho proposés durant el ple ordinari del juny (perquè a Campllong, es fan cada tres mesos). «Sempre hem fet una oposició constructiva i creiem que ara tenim l’oportunitat de ser molt més útils a la gent del poble», subratlla.

L’acord de govern dona una tinença d’alcaldia a ERC i estableix que, a partir d’ara, els republicans portaran les àrees de medi ambient, civisme i convivència, promoció econòmica i turisme, i part de la de cultura (com el festival Musicant).

L’ampliació del pavelló

L’alcalde de Campllong explica que, des d’ara i fins a finals de mandat, entre els reptes que afronta l’Ajuntament hi ha tirar endavant l’ampliació del pavelló, construir habitatge social, implantar la recollida porta a porta i treballar perquè el poble tingui escola.

«I tot això significa que el govern hi ha de ser, i hi ha d’haver gent que treballi», conclou.