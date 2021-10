Sarrià de Ter ha col·locat el primer camp fotovoltaic municipal de sobre el terrat de l’escola Montserrat que ja està operatiu. En total, s’han col·locat 21 plaques de 450 w cadascuna. La instal·lació ha costat un total de 12.600 euros a l’ajuntament del municipi, però un percentatge -com a màxim el 80%- el finançarà la Diputació de Girona. Aquesta aposta per la transició cap a l’auto sostenibilitat energètica de tots els equipaments municipals forma part del Pacte d’Alcaldes de les comarques gironines. A Sarrià, aquest és el primer edifici on s’instal·len i es preveu seguir actuant en aquesta línia. «Era la prova per veure si funciona i amb aquests pocs dies ja s’ha demostrat que sí», explica l’alcalde de Sarrià, Narcís Fajula. El municipi preveu tenir tots els edificis municipals amb plaques d’aquí a quatre anys.