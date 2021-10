Salt celebra aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira Internacional del Cistell, després que l’any passat quedés anul·lada per les restriccions de la pandèmia. Així, els veïns del barri vell de la vila han tornat a engalanar amb molt d’entusiasme els balcons i les façanes amb cistells i altres objectes relacionats amb l’art cisteller per a donar la benvinguda a la fira, que té lloc a la Plaça de la Vila del poble.

Tot i això, l’exhibició d’enguany encara queda lluny d’agafar forma prepandèmica, ja que s’han necessitat mesures per controlar l’aforament i evitar grans aglomeracions com ara reduir el nombre d’activitats (només s’ha mantingut l’espai firal amb control d’entrades i sortides, les exposicions i els Premis CICRA de cistelleria), així com reduir el nombre de participants: dels 65 firaires que solia reunir la mostra, aquest any només n’ hi ha participat 45. Tot i això, la internacionalitat que va anar guanyant els darrers anys s’ha mantingut: Dinamarca, Polònia, Ucraïna, Portugal i França són alguns dels països estrangers que han aterrat a lSalt per exposar les seves peces artesanals. De fet, Laura Albertí, tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt, assegura que «hi havia moltes ganes de tornar a tirar endavant la fira», i que per això ha estat tan fàcil que, malgrat la situació actual de Covid, vinguessin firaires internacionals. Cistellers de València, Albacete, Càdiz, Lugo o Cuenca, conjuntament amb pobles catalans com Begur, Torroella de Montgrí i, fins i tot, Salt, entre molts d’altres, han acabat de completar les parades de la mostra, caracteritzades per a vendre productes altament variats en tècniques cistelleres i fibres vegetals (vímet, canya, palla, espart...), dues característiques que posicionen la fira en una de les més importants de l’art cisteller a Catalunya.

A més, l’edició d’aquest any ret homenatge al francès André Chapuis, cisteller fidel de la fira que va morir l’any passat i que estava especialitzat en cistelleria fina.