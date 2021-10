Centenars persones van participar ahir a la Marxa del Nord convocada per l’ANC per reclamar la fi de la repressió i que s’implanti el «mandat de l’1-O». Una marxa que va sortir de Sant Julià de Ramis i va anar agrupant més manifestants fins a Girona. Un cop a la ciutat, els assistents van empaperar la seu de la Generalitat i van desplegar una gran estelada a la façana. Després es van desplaçar al col·legi Verd, on la Policia Nacional va carregar fa quatre anys, per deixar-hi mig miler de clavells. Els assistents van reclamar que s’implanti el mandat de l’1 d’octubre o que esfaci un nou referèndum.

Equipats amb estelades i pancartes, centenars de persones van iniciar la marxa, en la qual va participar l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, i que va rebre la visita de la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzié.

Entre els assistents a la mobilització hi havia persones de moltes poblacions. Carme Noguer, que és de Llançà, va sortir a les vuit del matí de Sant Julià per cobrir els catorze quilòmetres fins a Aiguaviva. Va explicar que ho havia fet «per convicció» i va dir que cal que se celebri un nou referèndum, però també s’havia de «recordar l’1 d’octubre i tot el que va significar». En el mateix sentit es va expressar Mariona Ponsatí. És de Banyoles i ahir va deixar les seves filles per anar a fer la caminada. «Encara m’emociono quan hi penso i crec que és molt important fer notar que encara hi som i fer saber el que sentim», va dir.

Un cop la manifestació va arribar a Aiguaviva, va ser el moment dels parlaments. Amb una pista poliesportiva plena, els assistents van cridar consignes en favor de la independència i contra el govern espanyol. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar que «no vindran solucions màgiques de no sé on» i per tant «caldrà tornar-ho a fer». Madrenas va precedir Marc Puigtió i Josep Pinsach, alcaldes de Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. També van parlar Jordi Pesarodona i Carme Renedo com a persones afectades per processos judicials arran de l’1-O i Blanca Llovet i David Fernández en nom d’Òmnium i ANC.