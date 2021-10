L’Associació Plataforma Cívica Salvem la Devesa ha instat l’Ajuntament de Girona i els Mossos d’Esquadra a prendre mesures urgents perquè els «actes violents i incívics» que s’han produït en els «botellons» de les dues últimes setmanes al parc de la Devesa no es tornin a repetir.

En un comunicat, l’entitat reclama que el cos de seguretat i el consistori treballin de forma «urgent» perquè no es tornin a produir fets com l’agressió homòfoba ocorreguda la matinada de divendres i tampoc actes d’incivisme. També estenen aquesta petició a tota la ciutadania i demanen a la policia que, en cas de produir-se nous actes d’aquestes característiques, s’identifiquin i denunciïn els seus autors.

En el cas de l’agressió homòfoba, els Mossos d’Esquadra van detenir aquest divendres mateix el presumpte autor dels fets. Es tractava d’un home de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Salt que compta amb molts antecedents, com a presumpte autor d’un delicte d’odi en l’àmbit LGTBI i un delicte lleu de lesions.

Aquesta agressió va tenir lloc a la plaça de les Botxes de la Devesa, quan el detingut va preguntar a la víctima, un noi de 20 anys que participava en el botellon, per la seva condició sexual. Seguidament, i sense motiu aparent, li va propinar cops de puny i puntades de peu. Finalment, la víctima es va poder desfer del seu agressor i va marxar fins a l’Avinguda Ramon Folch, on es va trobar els Mossos i es va activar ràpidament el SEM. El jove va ser traslladat a l’Hospital Trueta de Girona amb lesions de caràcter lleu. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions, ja que l’agressor no anava sol en el moment dels fets.

Des de l’Associació Salvem la Devesa es condemna «rotundament» aquesta agressió homòfoba, manifesten la seva indignació i se solidaritzen amb la víctima. Els botellons a la Devesa porten celebrant-se un parell de setmanes i s’han convertit en una nova forma de celebrar la nit dels dijous, la coneguda com a «nit universitària» a la ciutat. Han aplegat milers de joves i el seu pas per l’espai ha generat moltes queixes.

Brutícia i bretolades al parc

De fet, Salvem la Devesa manifesta «la seva indignació, enuig i queixa a causa de la brutícia i bretolades» que generen aquests botellons, que deixen el parc amb destrosses i moltes deixalles. Lamenten que hagin de «conviure amb pintades i destrosses en edificis emblemàtics» del parc com la Casa del Rellotge, bancs, arbres i mobiliari. Finalment, consideren que es un «comportament incívic intolerable» que es malmeti un parc declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.