Busquen un home de 79 anys desaparegut des d'ahir a Llagostera.

‼️ATENCIÓ‼️ Activat operatiu per recerca persona gran de 79 anys perduda a Llagostera. Si l’heu vist o veieu truqueu al 112 o a la Policia Local 972805580. Vesteix com a la fotografia. Moltes gràcies per compartir. pic.twitter.com/A9IUMQJ5lE