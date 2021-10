L’espai de cocreació artística Cooart de Sarrià de Ter, inaugurat el 2019, pren un altre rumb després del mentoratge de la cooperativa Cultural Rizoma, que assessora l’espai per buscar noves vides d’organització. Per presentar la sala i el nou impuls, s’ha organitzat una jornada plena d’activitats per aquest dijous, dia 7 d’octubre.

En aquest acte hi participaran les sis dones que ara estan desenvolupant els seus projectes professionals al Cooart i que s’han agrupat sota un mateix paraigües: el col·lectiu Arpillera. La intenció és que aquesta agrupació «es faci càrrec de la gestió d’aquest projecte d’economia social i solidària», explica Olga Taravilla, membre de Cultural Rizoma i també d’Arpillera.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Josep Maria Santiago, explica que «com a administració vam engegar l’espai, però ara ja ha crescut i ha arribat el moment que funcioni per si sol». Aquest no és el primer impuls que Sarrià de Ter ha donat al model d’espais compartits on poder treballar. Fa gairebé una dècada el municipi va crear un viver d’empreses al Coworking 221, ubicat a aquest número de l’avinguda de França.

Sobre la funció del Cooart, l’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, considera que «pot ser un punt de sortida per reactivar l’activitat econòmica d’empreses petites o autònoms». I més en una situació econòmicament tan inestable pels efectes de la pandèmia de la covid.

Pel que fa al model d’autogestió de l’espai, l’ajuntament de Sarrià de Ter se seguirà fent càrrec de les despeses derivades d’aquest local, que es troba ubicat al número 48 del carrer Major del municipi, mentre no s’acabi de definir el nou projecte.

Del dia 7 d’octubre, la programació començarà a les cinc de la tarda amb dues activitats familiars que aniran a càrrec de dues d’aquestes dones que treballen des del Cooart: per una banda, la Bàrbara hi portarà l’espectacle Laboratori Utopia, i per l’altra, la Mar farà un taller de scrap.

A partir de les sis de la tarda, es farà una presentació més formal de les residents del Cooart i dels seus projectes, així com de les activitats programades per aquesta tardor i s’informarà de quin és el procediment per formar part del col·lectiu. Les activitats s’allargaran fins a les set de la tarda. També es podrà veure una mostra de diferents peces de les persones que formen part del col·lectiu titulada Orígens, a l’aparador de l’espai.

El Cooart va néixer a partir del projecte «Locals Tancats» de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament del consistori, que té com a objectiu reobrir comerços tancats i fer-ho amb lloguers protegits per ajudar els emprenedors.