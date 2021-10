L'Ajuntament de Girona ha registrat un balanç positiu de 82 noves empreses que s'han creat a la ciutat entre el gener i el juny d'aquest 2021. A més, en el mes de juliol s'ha registrat el màxim històric de treballadors afiliats a la Seguretat Social, assolint els 80.201. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, creu que la situació econòmica de Girona és «satisfactòria» tot i els efectes de la pandèmia. De fet, Madrenas ha insistit en el fet que la capital gironina ha escalat posicions dins de les capitals de província espanyoles en termes econòmics al llarg de l'últim any. Per contra, el turisme segueix essent l'assignatura pendent de la ciutat, ja que aquest estiu s'han registrat un 70% menys de visitants que l'estiu del 2019.

Un any i mig després de l'inici de la crisi sanitària, la ciutat de Girona té una situació econòmica «satisfactòria», segons ha detallat l'alcaldessa, Marta Madrenas. L'alcaldessa ha destacat que la capital gironina té «un comportament millor que tot el nostre entorn», ja que Girona ha pujat en «tots» els rànquings de capitals de província i ciutats de més de 100.000 habitants. De fet, Madrenas ha recordat que en nombre d'aturats en les capitals de província, Girona es troba en la quarta posició. El 2020, la ciutat estava en sisè lloc. Per això Marta Madrenas creu que és «significatiu» que Girona avanci posicions en les llistes en un moment «tan complicat» com és la situació que ha generat la crisi sanitària.

L'alcaldessa ha recordat que durant el mes de juliol la ciutat ha assolit el rècord històric en nombre d'afiliats a la Seguretat Social, arribant a les 80.201 persones. A aquesta xifra cal sumar-hi el balanç positiu en creació d'empreses a la ciutat entre el gener i el juny d'aquest 2021. Durant la primera meitat d'any s'han creat 144 noves empreses i se n'han dissolt 62. Això deixa un balanç positiu de 82 nous negocis que s'han obert a la ciutat. La majoria d'ells (un 56,9%) s'han creat al barri de l'Eixample. En l'àmbit comercial, també hi ha un balanç satisfactori perquè s'han registrat 50 noves altes i 13 baixes de llicències. La regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de Girona, Glòria Plana, ha destacat que aquestes dades «no es veuen en altres ciutats». En un cens de locals comercials d'aquest febrer, l'Ajuntament va registrar 822 baixos comercials en 32 carrers. Segons Plana això posiciona Girona en una situació «destacada» respecte de la resta en la reactivació econòmica.

Més turistes que el 2020

Pel que fa al volum de visitants, la regidora Glòria Plana ha destacat que l'Oficina de Turisme de la ciutat ha registrat un 40,48% més de persones. Plana creu que la millora de la situació sanitària ha permès una major afluència de persones a Girona entre el juny, el juliol i l'agost. La majoria de visitants, però, ha estat públic local. El 63,86% de visitants han estat de l'Estat i la meitat d'ells, provenien de diferents punts de Catalunya. Malgrat tot, aquesta xifra encara és un 72,88% inferior al nombre de persones que hi havia el 2019. La majoria de pernoctacions que s'han fet aquest estiu als hotels i establiments turístics gironins són de visitants que han utilitzat la ciutat com a punt neuràlgic per visitar la demarcació.