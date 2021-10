El Tribunal Suprem ha confirmat la nul·litat de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de Ryanair que afectava els dos-cents treballadors readmesos a les bases de Girona i les Illes Canàries. La sala social de l'alt tribunal ha conclòs que l'aerolínia va cometre un «frau de llei» i ha rebutjat el recurs de la companyia contra la sentència de l'Audiència Nacional que, a l'octubre de l'any passat, va avalar la resolució emesa pel Ministeri de Treball l'agost de 2020, que obligava Ryanair a anul·lar l'ERTO. L'Audiència Nacional va considerar que l'aerolínia va actuar de forma «fraudulenta» per eludir el pagament de salaris i ara el Suprem coincideix i confirma «l'existència del frau en la conducta de l'empresa».

«El que l'empresa hauria d'haver fet és readmetre els treballadors i abonar-los els corresponents salaris de tramitació, des de la data de l'acomiadament fins a la fermesa de la sentència de l'acomiadament declarat nul», diu la sentència del Suprem feta pública aquest dilluns. L'ERTO, en aquest cas, s'hauria d'haver tramitat a partir del moment en què la relació laboral s'hagués reconstituït. «Tanmateix, el que la recurrent va fer va ser tramitar una suspensió de contractes amb data d'efectes retroactius a la declaració de l'estat d'alarma», recorda el Suprem.

Amb això, «pretenia eludir l'abonament dels salaris de tramitació als quals estava legalment obligada per la sentència que va declarar la nul·litat dels acomiadaments». «No hi ha dubte, a parer de la sala, que no estem en presència d'una simple equivocació, sinó d'un intent seriós i clar d'eludir l'aplicació» de la sentència, sosté la sala social. Per tant, el «frau de llei» implica que no es pugui «apreciar l'existència de la força major pretesa per l'empresa per posar en marxa l'ERTO». D'aquí que el Suprem rebutgi el recurs de Ryanair i confirmi la sentència que va avalar l'anul·lació de l'ERTO per part del Ministeri de Treball.

Inicialment, Ryanair va presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a finals de 2019 que afectava fins a 244 treballadors de Girona i les Canàries. Posteriorment, a finals d'abril, l'Audiència Nacional va tombar l'expedient, obligant a l'empresa a readmetre els treballadors «amb les mateixes condicions de feina que tenien abans de l'acomiadament col·lectiu». Llavors, Ryanair va presentar una sol·licitud per incloure en un ERTO de força major a 206 empleats. Aquest ERTO va ser declarat nul pel Ministeri de Treball arran d'un recurs dels sindicats i ara el Tribunal Suprem ha avalat la decisió, que ja havia rebut el vistiplau de l'Audiència Nacional.