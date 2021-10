El jutge ha enviat a presó dos homes, amb múltiples antecedents, per sis robatoris amb violència i intimidació a Salt.

Un dels lladres n'ha perpetrat cinc, sobretot a gent gran i els Mossos el van detenir durant un desnonament. Es tracta d'un reincident, veí de la localitat, de nacionalitat marroquina, a qui acusen de ser el presumpte autor de cinc delictes de robatori amb violència i intimidació que s'han produït a salt.

Aquest cas es remunta a principis de setembre, quan els Mossos de la Unitat d’Investigació de Girona van iniciar les gestions pertinents per determinar l’autoria de cinc robatoris violents comesos entre el 30 d’agost i el 7 de setembre a la població de Salt. En tots els casos, les víctimes coincidien en la descripció del presumpte autor i en la violència emprada per aconseguir els objectes de valor. L’autor abordava a les víctimes, generalment gent gran, fins que aconseguia el botí.

Les indagacions van constatar que, presumptament, es tractava del mateix lladre i per aquest motiu es va emetre una ordre de detenció en cas de localitzar-lo.

El dia 24 de setembre els Mossos de la comissaria de Salt van ser requerits per l’autoritat judicial per donar-los auxili en un desnonament al carrer Doctor Ferran. En arribar al lloc un home es va enfrontar als agents i va ser detingut per atemptat. Posteriorment, els agents van comprovar que l’home era la persona que tenia pendent l’ordre de detenció pels robatoris violents.

"In fraganti"

D’altra banda, agents de la Policia Local de Salt van detenir in fraganti el passat 28 de setembre un home, de 24 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Girona, com a presumpte autor d’un robatori violent.

Els dos detinguts, amb nombrosos antecedents per fets similars, van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar l’ingrés a presó dels dos homes.