La Policia Nacional ha detingut quatre estafadors a Girona ciutat i Mataró que trucaven a les víctimes simulant ser treballadors de bancs i els buidaven els comptes corrents.

Els estafadors els enviaven un enllaç fals de la web del banc i obtenien les seves dades. Aquest engany es coneix amb el nom de phishing. En total han aconseguit uns 10.000 euros.

Ell Grup de Delinqüència Especialitzada - Delictes tecnològics de la Comissaria Provincial de Girona ha acabat amb un grup criminal que es dedicava a cometre l'estafa del phishing.

L'inici de la investigació va tenir el seu origen en una denúncia de Madrid. Els agents van poder constatar que el modus operandi dels autors consistia a realitzar trucades a les víctimes fent-se passar per empleats de la seva entitat bancària i comunicant-los que havien patit un intent sospitós d'accés al seu compte bancari.

Tot seguit, rebien mitjançant un SMS un link que els redirigia a una pàgina web que suplantava la de l'entitat i on les víctimes introduïen les seves claus. D'aquesta manera, els autors aconseguien l'accés a la banca en línia de la víctima. Una vegada que accedien, i mentre mantenien la conversa amb la víctima, realitzaven les transferències, sol·licitant-los els codis de verificació que els anaven arribant de les diferents operacions.

Trucades camuflades

Un aspecte a destacar, segons la policia és que els estafadors fins i tot van aconseguir modificar els identificadors de trucades quan contactaven amb les víctimes, de manera que els apareixien números de telèfon que coincidien amb els de les entitats bancàries.

A més, els autors van realitzar fins a quatre salts a diferents comptes bancaris que pertanyien a les conegudes "mules de diners" amb l'objectiu de camuflar l'origen il·lícit de diners, així com dificultar la traçabilitat i la localització dels responsables.

Amb aquesta operació la Policia Nacional frena una modalitat d'estafa que resulta molt lucrativa per als delinqüents, ja que requereix poc esforç i obtenen grans beneficis.

Consells per no ser estafat

S'aprofita per recordar a la ciutadania que les entitats bancàries no es posen en contacte amb els seus clients a través de correu electrònic, i en el cas de rebre trucada telefònica no demanen dades d'accés a la nostra banca en línia. També resulta convenient penjar i trucar per nosaltres mateixos als números oficials que apareixen en les seves pàgines web per constatar que realment es tracta de l'entitat bancària.