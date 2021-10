La xifra d’integrants de la plantilla de la policia municipal de Girona no creix tot i que periòdicament l’Ajuntament anuncia noves incorporacions d’agents. Des de fa uns anys, hi ha 157 places, però no estan totes en actiu i cada arribada de nous agents serveix per cobrir places vacants. Des de finals de l’any 2018 fins a l’actualitat han deixat el cos una vintena d’efectius perquè s’han acollit a l’opció de prejubilació. A més a més, però hi ha peticions d’excedència acceptades i agents que han anat a treballar a un altre cos policial en el que es coneix com a «comissió de serveis».

Ahir, l’Ajuntament va anunciar l’entrada a la plantilla de vint agents (catorze homes i sis dones) que ha de servir per cobrir places que ara estaven vacants pels motius diversos esmentats anteriorment. Amb aquesta vintena, hi ha 156 agents al cos i, per tant una sola vacant, però l’actual regidor de Seguretat, Eduard Berloso, ha explicat que hi ha una desena de policies amb una baixa laboral de llarga durada per lesions o malalties.

A més, de la vintena que ha entrar a la plantilla, deu sí que ja formen part del cos en pràctiques després de l’estada formativa a l’Escola de Policia de Catalunya (menys un que ha fet les oposicions ara i que ja compta amb la formació) però els altres deu entren com a interins. En aquest darrer cas, acaben de superar el procés selectiu que es va convocar aquest any, i aniran a l’escola del gener a l’octubre de 2022. Aquests doncs, no estaran en actiu a Girona fins que acabin el curs formatiu.

La possibilitat d’aconseguir tenir els 157 agents en actiu i, a més, incrementar el número de policies, és un objectiu del govern municipal i espera seguir contractant efectius a mesura que es vagin aprovant els pressupostos anualment, segons ha explicat Berloso, que ha dit que algun grup municipal ho ha demanat com un dels punts per pactar el pressupost per al 2022. Segons els acords que s’arribin pels comptes municipals, hi haurà o no, més contractacions.