L'Ajuntament de Girona treballa en la prevenció de danys associats al consum d'alcohol en l'oci nocturn entre les persones joves amb l'exposició «Sortim?». La mostra, que es pot visitar a Els Químics Espai Jove fins al 22 d'octubre, està formada per diferents plafons que conviden als nois i noies a reflexionar envers el consum i les conductes de risc relacionades amb aquesta substància, i aborda de manera respectuosa i crítica aspectes com la violència en l'oci nocturn. La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Girona, Annabel Moya, ha visitat aquest matí la mostra. «No treballem des d'un vessant alliçonador, sinó des de la perspectiva de reflexionar sobre el consum d'alcohol i les conductes de risc. Des de l'autoconeixement, donar les eines a les persones joves per prendre decisions i tenir un pensament crític», ha assegurat.