Un grup d’estudiants van bloquejar l’accés a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona aquest dimecres al matí en contra de l’obligatorietat d’acreditar una tercera llengua per obtenir els títols de grau. La protesta va arribar just unes hores abans que, a la tarda, la Comissió Lingüística de la UdG proposés l’adopció d’una sèrie de mesures per facilitar l’acreditació d’un nivell de coneixement d’idiomes que, tot i que dimarts, via decret, el govern se’n rentés les mans passant la patata calenta a cada universitat, no serà eliminat. Almenys a la Universitat de Girona. La idea de la UdG és mantenir el requisit del B2, però facilitar-ne l’acreditació per diferents vies com poden ser cursar assignatures en anglès (o una altra llengua del marc europeu) durant la carrera, defensar el Treball de Final de Grau en aquesta llengua (com ja passa a la Facultat de Medicina) o, fins i tot, fer un Erasmus. De moment, els estudiants que acreditin el coneixement d’una llengua per aquestes vies han d’acabar fent un examen per corroborar-ho (que la universitat gironina els hi ofereix de franc), però la idea és que aquesta prova no acabi sent necessari i n’hi hagi suficient completant una altra de les vies d’acreditació.

El vicerector de Qualitat i Transparència de la Universitat, Pepus Daunis, va ser present a la protesta i va explicar que, de moment, "únicament s'exigirà el requisit del B2 d'una tercera llengua per a l'obtenció del títol en aquells graus la memòria dels quals inclogui aquest requisit i estigui publicada en el RUCT" (Registro de Universidades, Centros y Títulos); i que, pel que fa a la resta d'estudis, el requisit "s'anirà afegint a les respectives memòries", i per tant en el RUCT quan "es vagin actualitzant". Per tant, la postura oficial de la UdG és que l'acreditació del B2 en una tercera llengua acabarà sent necessària per obtenir el títol en tots els estudis de la universitat gironina. De moment, els cinc estudis que tenen el requisit en la seva memòria són els tres de la facultat de Dret (Dret, Ciències Polítiques i Criminologia), més dos graus de l'Escola Politècnica: Disseny de Videojocs i l'Enginyeria Biotècnica. Segons Daunis, el curs vinent ja hi haurà dos graus més amb el requisit formalitzat a la memòria ( i per tant al RUCT) i tres més d'aquí a dos cursos i "la resta s'aniran actualitzant progressivament".

Per part dels estudiants, un grup dels quals va mantenir aquest dimecres bloquejat dos accessos de la Facultat de Dret fins passades les deu del matí, es continua exigint al rector que retiri totalment el requisit d'obtenir el B2 per graduar-se. Un dels portaveus d'aquesta reivindicació, que el passat mes de juny es va visualitzar amb l'entrada de més de 350 instàncies al rectorat, Jonathan Muela es va desmarcar del bloqueig a la Facultat de Dret, però va reiterar que el requisit del B2 no és legal perquè no figura en els plans d'estudis publicats al BOE. Muela o, el també portaveu dels afectats, Gerard Xifra, van assegurar que al voltant d'una quarantena d'estudiants que van acabar totes les assignatures el curs passat no s'han pogut graduar per culpa del requisit del B2. El pla d'ajudes per a l'acreditació de la tercera llengua anunciat ahir per la UdG no convenç a Muela i Xifra que, si no hi ha una rectificació per part del rectorat, preveuen començar una recollida de fons per iniciar la via judicial seguint el camí que ja es va fer a la Universitat de Santiago de Compostel·la on un jutge va anul·lar l'obligatorietat del B2.

Mentrestant, el grup d'estudiants que va bloquejar l'entrada a la Facultat de Dret es va dirigir després, en manifestació a peu pels carrers de Girona de poc menys d'un centenar de persones, fins al rectorat de la UdG al Campus del Barri Vell. Allà van estar parlant amb membres de l'equip del rectorat. Abans, a Dret, hi va haver algunes discussions entre el grup d'estudiants que bloquejaven l'accés a la Facultat i altres que volien accedir a l'edifici "perquè tenim dret a fer classe".