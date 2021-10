L’Ajuntament de Girona ha iniciat una prova pilot per a la gestió intel·ligent de l’enllumenat públic i la millora de la seva eficiència energètica. Se substituiran sis lluminàries del carrer de Figuerola, entre l’avinguda de Ramon Folch i el carrer de Bonastruc de Porta, per punts de llum LED intel·ligents que es gestionaran de forma individualitzada.

Aquest control es podrà exercir gràcies a la programació automatitzada del funcionament de l’enllumenat. A partir d’aquest sistema, no tan sols serà possible regular l’obertura i tancament dels fanals per circumstàncies determinades, com la llum ambiental, sinó que també es podran ajustar aspectes com el nivell d’intensitat de cada punt o, en casos concrets, variar el tipus de llum emesa.

A més, el pla pilot preveu la instal·lació d’una càmera amb funció exclusivament analítica, que permetria la detecció anònima de persones o vehicles a la via. D’aquesta manera, es podria regular també la intensitat de cada punt de llum quan s’apropés un vehicle o hi haguessin ciutadans o ciutadanes passejant pel carrer. La càmera no estarà habilitada en cap cas per a la transmissió d’imatge.

A banda dels avantatges pràctics, l’aplicació de llums intel·ligents contribueix a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, disminuint la despesa energètica del consistori i millorant la qualitat ambiental del carrer. Per això la intenció és que el nou sistema d’enllumenat s’acabi integrant dins la plataforma corporativa de gestió de dispositius intel·ligents o sensors de la ciutat, i que es tracti com un element essencial en gestió intel·ligent.

“Girona ha d’estar al capdavant de l’ús de la tecnologia per millorar la gestió de la ciutat. Confiem que aquesta prova pilot sigui positiva, de manera que el sistema de punts LED intel·ligents sigui extrapolable al conjunt de la via pública, amb els avenços que això comportaria en qüestions de seguretat i eficiència energètica”, ha explicat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Finalment, cal destacar que el sistema implementat per l’Ajuntament serà aplicable per part d’altres administracions, ja que la connectivitat dels elements es farà a través d’una xarxa pròpia de comunicacions i el conjunt del sistema s’ha basat en programari de codi obert, accessible per tothom.

La prova pilot està liderada per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de l’Ajuntament de Girona (UMAT), en el marc del projecte Girona Ciutat Intel·ligent, i té una durada prevista d’onze mesos.