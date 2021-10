L'Audiència ha condemnat de viva veu una venedora que va estafar més de 9.000 euros a una anciana de Vilablareix (Gironès) amb una cadira elevadora que mai va rebre. Els fets van passar l'octubre del 2017. La víctima, que aleshores tenia 85 anys i va amb cadira de rodes, va voler arreglar l'elevador que li permetia baixar al carrer perquè se li havia espatllat. L'acusada, però, l'hi va vendre un de nou i va començar a fer-li càrrecs al compte corrent. L'elevador no es va instal·lar mai i segons relaten les acusacions, la processada es va embutxacar els diners «sense donar cap explicació». La venedora, que ja acumula una altra condemna, s'enfrontava a 3 anys i mig de presó, però un acord entre les parts ha rebaixat la pena a sis mesos.

L'estafa que s'ha jutjat a l'Audiència de Girona es remunta a principis d'octubre del 2017. La víctima, una anciana amb mobilitat reduïda, viu en un primer pis del Camí Rocacorba de Vilablareix. A la dona se li havia espatllat la cadira elevadora que li permetia baixar fins al carrer i va contactar amb l'acusada perquè li reparés. La processada, però, li va dir que l'avaria no es podia arreglar i l'hi va vendre una de nova per 9.652,50 euros. Segons sostenen les acusacions, «creant l'aparença falsa de voler-li instal·lar i amb intenció d'obtenir un benefici il·lícit», l'acusada li va demanar a l'anciana que li donés el número del compte corrent.

Li va explicar que d'entrada li cobraria un 50% del pressupost, que un altre 30% es carregaria al seu compte corrent un cop tingués el material, i que el 20% restant es pagaria quan l'elevador ja s'hagués instal·lat. Entre el 12 d'octubre i el 19 de desembre la processada va fer els càrrecs a través de la seva empresa –de la qual era administradora única- però sense haver instal·lat cap cadira a l'escala de la víctima. Quan els fills de l'anciana van intentar contactar amb la venedora, relata el fiscal, la dona «ni responia ni va donar cap explicació». La víctima també va portar el cas davant Consum, però l'acusada va rebutjar la mediació.

Estafa amb reincidència

El fiscal i l'acusació particular imputaven a la venedora un delicte continuat d'estafa amb l'agreujant de reincidència (perquè el 2016 un jutjat penal ja l'havia condemnada per apropiació indeguda). El ministeri públic demanava que se li imposessin 3 anys de presó. L'advocat de l'anciana, Manuel Vivo, sol·licitava 3 anys i mig de presó i una multa de 3.000 euros. A més, les acusacions també sol·licitaven que l'empresa de l'acusada hagués de pagar, respectivament, el doble i el quàdruple de la quantitat defraudada (és a dir, més de 19.000 i de 36.000 euros). En matèria de responsabilitat civil, reclamaven que la processada indemnitzés l'anciana retornant-li tots els diners que li va estafar.

A les portes del judici

Aquest dijous, a les portes del judici, acusacions i defensa han arribat a un acord, que ha permès rebaixar substancialment la pena. L'acusada ha admès els fets, les parts han renunciat a la prova i el tribunal de la Secció Tercera l'ha condemnada de viva veu a sis mesos de presó pel delicte d'estafa, amb l'obligació de retornar a l'anciana els 9.652,50 euros. L'advocat Manuel Vivo explica que l'objectiu principal era que la seva clienta «recobrés els diners» i que per això s'ha consensuat «una sentència de mínims» (sense agreujant ni responsabilitat cap a l'empresa). El lletrat ha explicat que l'anciana fa temps que pràcticament no surt de casa, perquè l'acusada li va prendre els diners que tenia destinats a comprar la cadira elevadora. «Això ha fet que gairebé no pugui baixar al carrer; ara intentarà arreglar la que encara té espatllada o bé posar-ne una de nova», ha conclòs.