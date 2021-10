L'Ajuntament de Girona ampliarà la petició de fons Next Generation fins als 4,9 milions d'euros per fer inversions relacionades amb la sostenibilitat a la ciutat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha recordat que preveuen destinar 960.000 euros a la creació d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE) tot i que encara no han decidit a on ubicar-la perquè la qualitat de l'aire «és entre bona i molt bona». Per això el govern local vol reduir l'ús del vehicle però no restringir-lo. Per altra banda, en els fons Next Generation projecten adequar l'aparcament dissuasiu que hi ha al Mas Gri, on abans hi havia el Centre Verd, i fer-lo de pagament per tal que autofinanci el bus llançadora que connectarà amb el centre.

El govern municipal de Girona ha presentat set projectes d'inversió per a una mobilitat sostenible amb l'objectiu d'acollir-se als fons europeus Next Generation. El consistori ha demanat ajuda pel finançament dels 4,9 milions d'euros que costaran les inversions previstes. En primer lloc hi ha la creació d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE). La regidora de Mobilitat de Girona, Marta Sureda, calcula que la creació d'aquesta zona comportaria un cost de 960.000 euros. Malgrat tot, Sureda ha afirmat que no tenen clar si la zona englobaria tota la ciutat o només una zona concreta. En qualsevol cas, el govern local ha avançat que volen treballar aquesta mesura conjuntament amb els veïns per fer-ho de forma consensuada.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que no faran «copia i enganxa» d'altres models com el de Barcelona o Madrid perquè Girona té particularitats que no hi ha a la capital catalana o espanyola. De fet, l'alcaldessa ha recordat que «500.000 euros que ingressen els comerciants de Girona» provenen de clients d'un radi de 30 km de la ciutat. Per això ha afirmat que «la gent ha de poder arribar a la ciutat» en cotxe. De la mateixa manera, Madrenas també creu que malgrat que Girona sigui una ciutat perfecta per moure's amb bici o a peu, «el cotxe es necessita». Per això cal tenir en compte que s'haurà de reduir l'ús dels vehicles, però no restringir-ne la circulació.

Un altre dels projectes principals és l'adequació de l'aparcament dissuasiu al Mas Gri, als terrenys on abans s'hi ubicava el Centre Verd. Aquest terreny ja havia tingut aquests usos durant l'etapa del Girona FC a primera divisió, però ara l'Ajuntament vol pavimentar tota l'extensió i posar-hi càmeres de control. L'aparcament, però, passaria a ser de pagament i la idea és que amb el preu d'aquest aparcament la gent pagui el cost que tindrà el bus llançadora. Aquest bus unirà cada cinc o deu minuts l'aparcament amb el centre. Sureda ha detallat que Girona ha de seguir «exercint de capital» i per això entenen que cal treballar per donar espai a tots els visitants que arribin amb vehicle privat, però a la vegada donar-los «eines» per moure's de forma sostenible per dins del nucli urbà.

Un aparcament de bicis a l'estació de l'AVE

Un altre dels projectes que Girona presentarà en els fons Next Generation és la creació d'un aparcament de bicicletes segur i d'alta capacitat. Es tracta d'un mòdul que s'instal·larà al parc central, a la porta de l'estació de l'AVE, i que tindrà una capacitat per 50 bicis. De tota manera, aquest aparcament es podria ampliar si fes falta. A dins hi haurà càmeres per controlar qui entra a l'aparcament i quins usos s'hi fan. També hi haurà una zona de taquilles pensada per als cicloturistes. La regidora de Mobilitat ha recordat que hi ha molta gent que ve amb bicicleta a visitar la ciutat, però actualment no tenen un espai per guardar les alforges mentre passegen per Girona. Amb aquestes taquilles es donaria resposta a aquesta necessitat.

Una de les partides més importants que es presenten per aconseguir finançament europeu és la connexió del carril bici entre Girona i Vilablareix. Aquesta connexió es farà pel polígon de Mas Xirgu i comptarà amb una prova pilot a la rotonda de Salt. Aquesta prova pilot consisteix a refer tota la rotonda per fer el punt mitjà més petit, mantenir els dos carrils per vehicles i instal·lar-hi el carril bici al voltant. La previsió és destinar 1,2 milions d'euros a aquesta nova connexió intermunicipal.

L'Ajuntament de Girona també projecta una ampliació del nombre d'estacions de Girocleta en els pròxims anys. La previsió és ampliar el 50% de les estacions que hi ha actualment i acostar el servei públic de bicicletes a barris en desenvolupament, com ara la zona de carretera Barcelona. Per últim, el consistori també preveu comprar dos autobusos elèctrics de 200.000 euros cada un d'ells per renovar la flota. L'alcaldessa ha insistit que tots els projectes que es presenten per aconseguir fons europeus són inversions que ja tenien al cap fer-les, però que ara aprofiten la convocatòria d'ajudes de la Unió Europea. En cas que s'acceptin els projectes, les inversions s'hauran de començar a fer a la primavera i caldrà que estiguin acabades abans del desembre del 2024.