El servei de socorrisme i el personal de neteja del GEiEG de Girona farà vaga aquest divendres per denunciar que "fa més de dos anys que no se'ls paga en temps i forma", amb retards de "més 20 dies". Des d'UGT asseguren que al març l'empresa es va comprometre amb els representants legals dels treballadors a abonar els salaris abans del dia 6 del mes posterior però, segons el sindicat, van continuar incomplint l'acord i a l'agost van decidir en assemblea convocar una vaga si la situació es mantenia. De fet, asseguren que només els van pagar a temps un mes: el d'agost. El sindicat denuncia que a dia d'avui encara no han cobrat el de setembre.

Per denunciar aquesta situació, els treballadors del servei socorrisme i neteja –subcontractats a l'empresa Meta Gestión- han acordat fer vaga i aquest divendres es concentraran davant del GEiEG a partir de les deu del matí.

Meta Gestión nega retards en les nòmines

L'empresa que gestiona el servei de socorrisme i de neteja del GEiEG, Meta Gestión, nega retards en el pagament de les nòmines dels treballadors i diu que els únics endarreriments que han patit els treballadors corresponen a les hores extra. En resposta a l'escrit del sindicat UGT anunciant una vaga per aquest divendres, l'empresa assegura que el pagament dels sous de setembre s'ha fet aquest dijous "dins el termini pactat amb el club i els treballadors en una reunió del febrer". "Les nòmines s'han pagat regularment en aquest termini exceptuant el passat mes d'agost, en que hi va haver un endarreriment puntual per un problema de tresoreria", remarquen en un comunicat.

En aquest sentit, l'empresa considera que amb el pagament de la nòmina d'aquest mes "la convocatòria de vaga s'hauria d'anul·lar" i atribueix els retards a les "dificultats de tresoreria" que arrosseguen com a conseqüència de la crisi de la covid-19.

Amb tot, des de Meta Gestió asseguren entendre les "molèsties" generades i es compromet a corregir el ritme de pagament "a mesura que els fluxes d'ingressos es normalitzin". "En tot cas, en un termini no superior a dos mesos", conclou. D'altra banda, l'empresa garanteix que prestarà el servei.

El GEiEG assegura portar els comptes al dia amb Meta Gestión i s'ofereix a mediar

El GEiEG va assegurar ahir en un comunicat que compleix rigorosament els pagaments i compromisos amb l'empresa que presta els serveis de socorrisme i neteja Meta Gestión (Meta Multiservice Company S.L.), i es va oferir com a mediador entre la companyia i els seus treballadors "per tal de trobar una solució satisfactòria per a les dues parts el més aviat possible".

Alhora, l'entitat esportiva també va comunicat que no ha rebut cap notificació oficial ni per part de l'empresa ni del comitè d'empresa, representants dels treballadors, sobre cap convocatòria de vaga per aquest divendres.