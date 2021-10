Els socorristes i el personal de neteja del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) van desconvocar la vaga prevista per avui després que l'empresa els hagués ingressat les nòmines. Meta Gestió, a qui el club té subcontractats aquests serveis, va fer efectius els sous pendents de setembre ahir cap a les nou de la nit, segons han informat fonts de la UGT. Davant d'això, la plantilla va decidir no dur a terme l'aturada. La convocatòria de vaga d'aquest divendres girava, sobretot, al voltant de l'impagament de la nòmina de setembre. La plantilla de socorristes i personal de neteja del GEiEG criticaven que l'empresa Meta Gestió incomplia «de manera sistemàtica» l'acord per pagar els salaris durant els sis primers dies de mes.

Deien que d'ençà que es va tancar aquest pacte (a principis del 2021) l'empresa tan sols l'havia complert al mes d'agost. I com que aquest dijous encara no havien cobrat les nòmines de setembre, havien decidit fer vaga i deixar tots els centres del GEiEG sense aquests serveis. Ahir a la tarda, després de fer-se pública la vaga. Meta Gestió va negar haver-se endarrerit amb el pagament de les nòmines. L'empresa va dir que l'acord establia que els sous es pagarien entre els dies 1 i 7 de cada mes, i que precisament la nòmina de setembre s'havia ingressat dijous mateix.

Meta Gestió sí que va admetre, però, que hi havia «endarreriments habituals» amb les hores extra (que actualment es paguen en un termini d'entre 30 i 50 dies). L'empresa subcontractada pel GEiEG assegura que la situació econòmica derivada de la covid-19 ha tensat els números i s'ha traduït en «dificultats de tresoreria». Però també s'ha compromès a corregir «els ritmes de pagament» en un termini no superior a dos mesos. Ahir al vespre, cap a les nou del vespre, la plantilla de Meta Gestió va rebre l'ingrés de les nòmines de setembre. Segons informen fonts del sindicat UGT, els socorristes i personal de neteja del GEiEG van desconvocar la vaga i aquest divendres faran la seva jornada habitual.