Nou episodi en el conflicte per un terreny en forma de triangle situat darrere de l’Auditori Palau de Congressos de Girona i a tocar del pont de Fontajau. Diversos vehicles de l’Ajuntament van endur-se ahir al matí les tanques de formigó que encerclaven el solar i impedien l’accés de cotxes al seu interior. Feia uns dies, l’Ajuntament havia enviat un requeriment als qui es consideren els propietaris de l’espai on se’ls hi demanava que retiressin els blocs de formigó i que, en cas de no fer-ho, ho faria el mateix ajuntament, però que els hi faria pagar el cost de l’operatiu. Darrere d’aquest triangle a tocar del riu Ter hi ha diversos procediments judicials oberts vinculats a qui és el titular del solar entre la família Masó Bru, que es considera propietària del solar amb un certificat emès pel registre de la propietat de Girona número 2, i l’Ajuntament de Girona.

La família Masó Bru, que es considera la titular del triangle, va mostrar ahir la seva indignació per la intervenció municipal i ahir mateix des del gabinet que la representa, RM Assessors, van explicar a Diari de Girona que han presentat un nou recurs i es reserven la possibilitat de reclamar una indemnització pels danys i perjudicis que aquests nous fets els estan causant. La família considera que «novament que l’Ajuntament ha actuat de forma sobtada i absolutament il·legítima al notificar la revocació d’una llicència que en el seu dia els hi van donar per tancar la finca de la seva propietat a l’espera que els fos expropiada per fer un aparcament o plaça». A més, denuncia que «l’Ajuntament vagi contra els seus propis actes revocant una llicència que els va donar per tancar i els tregui unes pilones que legítimament va posar». I insisteix que «l’Ajuntament sap i coneix que hi ha informes tècnics, notes al registre de la Propietat, plànols i convenis previs signats per alcaldes anteriors on queda claríssim que aquest triangle és propietat de la Família Masó Bru i, per tant, de propietat privada i ara pretenen negar-ho».

Fonts municipals van confirmar l’actuació i van assenyalar que l’objectiu és que s’hi pugui aparcar per les Fires. De fet, enguany part de la Copa quedarà inhabilitada com a estacionament perquè hi haurà el campament dels firaires. Fa uns mesos, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, va explicar que un estudi topogràfic desmenteix que sigui un terreny privat.

Durant molts anys, el terreny estava obert i hi aparcaven cotxes lliurement. Per Fires, fins i tot, s’hi havia instal·lat la carpa del circ.