L'Ajuntament de Girona tallarà la circulació d'un tram de la carretera Barcelona durant quatre dies per reasfaltar-lo. Es tracta de la zona que hi ha entre la rotonda del Mas Gri fins al carrer de Martí Sureda i Deulovol. Des d'aquest dissabte a les vuit del matí i fins dimarts 12 a les sis de la tarda els vehicles no podran circular. Aquest és un dels punts d'accés de la ciutat i el consistori ha optat per tallar una de les principals vies de la ciutat coincidint amb el pont del Pilar per evitar una gran afectació en la mobilitat. Els vehicles que vinguin del centre, es desviaran pel carrer de Martí Sureda Deulovol i els que vulguin entrar a Girona, hauran de passar pel de Reggio Emilia.

Per la seva banda, l'L2 també desviarà el seu recorregut i passarà pel carrer del Migdia, utilitzant les parades de l'L10 que hi ha en el tram tallat.

Entre el diumenge i el dimarts, l'Ajuntament també farà obres de reparació en el ferm al carrer d'Ultònia, entre els carrers de Tomàs de Lorenzana i Sant Antoni Maria Claret. Les línies de bus 1 i 10 també estaran afectades per aquests talls. Per això s'han substituït les parades que hi ha al carrer del Migdia entre Tomàs de Lorenzana i Emili Grahit per unes de provisionals als carrers de la Rutlla i de Joan Maragall.

Els vehicles es desviaran pel carrer de la Rutlla, en sentit sud, i pel carrer de Tomàs de Lorenzana, en sentit nord. Pel que fa als automòbils provinents de la ronda de Sant Antoni Maria Claret, quan arribin al carrer d'Ultònia, hauran de girar cap a l’esquerra en direcció a la rotonda de la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba. El tram de la ronda de Sant Antoni Maria Claret, entre el carrer de Joan Maragall i d'Ultònia tindrà restringit el trànsit de vehicles, només es podrà accedir als guals i als comerços.