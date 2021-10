El primer alcalde de Fornells de la Selva en període democràtic, Benet Garriga Fernández (1939-2021), va morir aquest 11 de setembre. Garriga va ocupar el càrrec dotze anys, entre 1979 i 1991, però després d’això la seva implicació amb el municipi va continuar ben bé fins els seus últims dies, tant a través d’entitats socials com de formacions polítiques del poble.

En el seu pas per l’alcaldia, «va ser una persona emprenedora». «Una cosa que ens va deixar és que ell va començar a arrancar el polígon industrial que tenim ara», explica l’actual alcaldessa de Fornells de la Selva, Sònia Gràcia (Junts). Garriga oferia els terrenys que tenien per empreses que no trobessin el seu lloc a Girona, mostrant «una visió de futur empresarial i de benefici pel poble», apunta Gràcia.

Una altra aportació rellevant en el seu extens mandat va ser la creació de diferents entitats del municipi, com la que llavors es va dir Agrupació Cultural i Esportiva (actualment continua existint però s’ha dividit en l’Agrupació Cultural i l’Agrupació Esportiva). «També va activar l’associació de jubilats, de la qual va formar part com a secretari un cop es va jubilar», recorda Gràcia. «Fins l’últim moment va ser generós perquè va donar el seu cos a la ciència», subratlla l’alcaldessa.

Tota la seva vida va ser «una persona fidel al seu poble», destaca la periodista i veïna de Fornells, Susanna Quintana. «Mentre va ser alcalde estava dedicat en cos i ànima al poble. Estava absolutament implicat amb entitats de la gent gran, i ja de jubilat, i fins i tot malalt, no va deixar mai de fer coses pel poble. Més enllà de qüestions polítiques, la seva obsessió era el poble», remarca Quintana.

El 2017 va començar a vincular-se amb la secció local d’ERC Fornells, «tota una sorpresa per nosaltres», afirma el president de la secció local, Joan Busquets, que diu que es va implicar «completament» a l’activitat del partit. Busquets subratlla «la idea en la que ha bolcat tots els esforços aquests darrers anys», fer una residència geriàtrica en format de pisos tutelats per a persones grans (un 75% del projecte) i gent jove (un 25%). Un projecte supramunicipal basat en un model de cofinançament, que va presentar a ajuntaments i institucions. Per això, des d’Esquerra, el seu desig seria que «si s’aconseguís fer una residència a Fornells ens agradaria que portés el seu nom». Busquets el recorda com una persona «de fortes conviccions, pertinaç, insistent, actiu i treballador» fins el darrer moment.